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Как не прибавлять себе возраст одеждой: стилист рассказала простые секреты

Как не добавлять себе возраст из-за немодной одежды (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Одежда очень быстро выходит из моды и симпатичный и стильный пояс или сумка могут стать неактуальными буквально за пару лет. Но, если вы продолжаете носить любимые вещи, которые перестали быть модными 5 или 10 лет назад, вы автоматически добавляете себе возраст.

Как не делать себя старше из-за одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео консультанта-стилиста Инну Гриненко в Instagram.

Специалист объясняет, что мода изменчива, и то, что было модно, сегодня может быть уже не актуально.

"Неактуальные вещи могут испортить весь образ и сделать вас визуально старше, потому что часто ассоциируются с прошлыми десятилетиями, которые могут быть связаны с определенным возрастом", - отмечает Инна Гриненко.

Она советует, чтобы не добавлять себе лишние годы, выбирать вещи, которые соответствуют современному модному циклу.

Но, если у вас есть любимые вещи прошлых волн моды, то старайтесь их не совмещать одновременно в одном образе – "ибо будете выглядеть как персонаж из фильма о прошлом".

Если же вы хотите выглядеть стильно и молодо, избавляйтесь от вещей, которые могут вас состарить. Пользуйтесь советами стилистов, читайте о новинках сезонов и научитесь отличать модное и актуальное от того, от чего уже стоило избавиться.

Стилист привела несколько примеров в видео, какие вещи будут считаться устаревшими и как можно их заменить.

Раньше мы писали о том, как не превратиться с помощью одежды в "тетку".

А еще рассказывали о том, с какими вещами не следует совмещать шубы и пуховики.

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