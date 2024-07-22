Як додати Google Gemini на головний екран в iPhone: простий і зрозумілий спосіб

Gemini для власників iPhone

На сьогоднішній день окремого додатка Gemini для iOS не існує. Користувачам iPhone доводиться використовувати основний застосунок Google для доступу до чат-боту (якщо вони не використовують веб-браузер).

Щоб запустити Gemini, потрібно відкрити додаток Google і перейти на вкладку Gemini. Це досить швидко, але для частих користувачів, очевидно, викликає роздратування, що не можна відразу перейти до чат-бота зі штучним інтелектом.

Як додати Google Gemini на головний екран iPhone

Щоб почати додавати Google Gemini на головний екран iPhone, вам потрібно відкрити додатоку Shortcuts. Натисніть кнопку "+" у верхньому правому куті, щоб створити новий ярлик. Потім вам потрібно знайти опцію "Відкрити URL" у меню "Дії". Ви можете просто ввести "відкрити URL" у рядок пошуку, щоб легко знайти його.

У цій дії введіть "googleapp://robin" (без лапок), це глибоке посилання для прямого відкриття Gemini. На цьому етапі ви закінчили технічно, але ви можете зробити ще кілька кроків.

По-перше, ви повинні перейменувати ярлик з його стандартного "Відкрити URL" на "Gemini" або будь-яке інше вибране ім'я. Ви також можете налаштувати піктограму.

Значок Gemini можна налаштувати (фото: 9to5Google)

При додаванні значка на головний екран можна використовувати будь-яке зображення як значок. Щоб скопіювати той самий значок, що й у додатку Gemini для Android, можна використовувати файл зображення, розміщений у Play Store.

При першому використанні цього ярлика потрібно буде дозволити йому відкривати додаток Google. Однак це одноразова роздільна здатність, яка з'являється при першому використанні.

Відкриття ярлика відкриває додаток Google, а потім автоматично перемикає застосунок на використання Gemini замість Google Пошуку.

Google автоматично запускає Gemini замість Google Пошуку (gif: 9to5Google)

Якщо у вас є iPhone 15 Pro, ви також можете призначити цей ярлик на кнопці дій, перейшовши в Налаштування, потім "Кнопка дій", "Ярлик" і вибравши створений вами ярлик "Gemini". При цьому тривале натискання кнопки дій відкриває Gemini у додатку Google.

Цілком можливо, що згодом Google запропонує окремий застосунок Gemini для iOS, але поки це швидкий і простий обхідний шлях.