Як дізнатися про вагітність навіть до затримки менструації: гінеколог поділилася лайфхаком (відео)

На що звернути увагу

Цією хитрістю є спостереження за своїм станом і самопочуттям, оскільки організм жінки майже миттєво реагує на суттєві зміни.

Найчастішими симптомами на ранніх термінах вагітності є:

нудота

блювання

біль та чутливість у молочних залозах

збільшення частоти сечовипускань

втома

сонливість

Такі зміни в самопочутті ви помітите відразу, тому що вони можуть певним чином впливати на звичний спосіб життя.

Однак не забувайте, що ці симптоми не є специфічними та цілком можуть повідомляти й про інші стани та навіть захворювання чи просто свідчити про початок передменструального синдрому.

Для того, щоб впевнитися у вагітності на 100%, найкраще зробити тест щойно ви щось запідозрили чи відвідати свого гінеколога.

Крім того, можна здати кров на "гормон вагітності" - хоріонічний гонадотропін. Він з'являється у крові з 8-10 дня після зачаття. За тиждень до початку менструації можна здати аналіз на цей гормон і перевірити наявність чи відсутність вагітності.