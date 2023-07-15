Как узнать о беременности даже до задержки менструации: гинеколог поделилась лайфхаком (видео)

Главным признаком беременности является задержка или отсутствие месячных у женщины. Конечно, это может свидетельствовать и о других изменениях в организме, например, гормональном дисбалансе. Но, для того чтобы убедиться в беременности, можно воспользоваться маленькой хитростью.
О ней рассказала врач-гинеколог Оксана Негрич на своей странице в Instagram.
Этой хитростью является наблюдение за состоянием и самочувствием, поскольку организм женщины почти мгновенно реагирует на существенные изменения.
Наиболее частыми симптомами на ранних сроках беременности являются:
Такие изменения в самочувствии вы заметите сразу, потому что они могут определенным образом влиять на привычный образ жизни.
Однако не забывайте, что эти симптомы не специфичные и вполне могут сообщать и о других состояниях и даже заболеваниях или просто свидетельствовать о начале предменструального синдрома.
Для того чтобы убедиться в беременности на 100%, лучше всего сделать тест как только вы что-то заподозрили или посетить своего гинеколога.
Кроме того, можно сдать кровь на "гормон беременности" - хорионический гонадотропин. Он появляется в крови с 8-10 дня после зачатия. За неделю до начала менструации можно сдать анализ на этот гормон и проверить наличие или отсутствие беременности.
Ранее мы рассказывали, что изменилось в получении отпусков по беременности и родам.
Читайте также, как избежать растяжек во время беременности.