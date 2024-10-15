Як дізнатися рівень стан батареї на MacBook, перш ніж вона вас підведе

Що відомо про цикли зарядки

Перевірка кількості циклів заряджання акумулятора Mac дає цінну інформацію про його загальний стан і термін служби, що залишився. Кількість циклів являє собою суму, коли акумулятор пройшов повний цикл зарядки, що відбувається, коли ви використовуєте 100 відсотків його ємності - чи то за один раз, чи при розподілі на кілька часткових зарядок.

Відстежуючи це число, ви можете оцінити, скільки часу залишилося у вашого акумулятора, і скласти відповідний план, чи це коригування ваших звичок використання або підготовка до можливої заміни акумулятора в майбутньому.

Як перевірити кількість циклів перезаряджання акумулятора вашого Mac

Натисніть на символ Apple у рядку меню, утримуючи клавішу Option

У розкривному меню виберіть пункт "Інформація про систему"

У новому вікні клацніть список "Обладнання" на лівій бічній панелі, якщо його вміст не відображається

Натисніть "Живлення" у розгорнутому списку обладнання

Знайдіть параметр "Кількість циклів" у розділі "Інформація про стан батареї" головного вікна

Це число показує, скільки разів акумулятор був повністю розряджений і перезаряджений

Як перевірити кількість циклів перезаряджання акумулятора на Mac (фото: MacRumors)

Що ще потрібно знати про стан акумулятора

Apple розробляє акумулятори MacBook, щоб підтримувати до 80 відсотків своєї початкової ємності за максимальної кількості циклів, що залежить від моделі.

В останніх MacBook зазвичай максимальна кількість циклів становить 1000, а у старіших моделей - від 300 до 500. Інформацію про цикли для конкретної моделі можна знайти на веб-сайті підтримки Apple.

Пам'ятайте, що досягнення максимальної кількості циклів не означає, що батарея перестає працювати. Це просто свідчить про те, коли ви можете помітити зменшення терміну служби батареї.

MacOS Catalina 10.15.5 та пізніших версіях Apple включає функцію оптимізованої зарядки батареї, яка може допомогти продовжити термін служби акумулятора.

Кожен новий Mac, куплений у Apple, поставляється з річною гарантією, яка включає обслуговування несправної батареї.