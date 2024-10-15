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Как узнать состояние батареи на MacBook, прежде чем она вас подведет

Простой способ узнать, как долго прослужит батарея вашего MacBook (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Современные MacBook могут работать 18 часов и более от одной зарядки аккумулятора. Со временем его способность удерживать заряд постепенно уменьшается, что может привести к тому, что вы будете зависеть все время от розетки.

О том, почему важно знать и где можно посмотреть количество циклов заряда аккумулятора вашего Macbook, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Что известно про циклы зарядки

Проверка количества циклов зарядки аккумулятора вашего Mac дает ценную информацию о его общем состоянии и оставшемся сроке службы. Количество циклов представляет собой сумму, когда аккумулятор прошел полный цикл зарядки, что происходит, когда вы используете 100 процентов его емкости - будь то за один раз или при распределении на несколько частичных зарядок.

Отслеживая это число, вы можете оценить, сколько времени осталось у вашего аккумулятора, и составить соответствующий план, будь то корректировка ваших привычек использования или подготовка к возможной замене аккумулятора в будущем.

Как проверить количество циклов перезарядки аккумулятора вашего Mac

  • Нажмите на символ Apple в строке меню, удерживая клавишу Option
  • В раскрывающемся меню выберите пункт "Информация о системе"
  • В новом окне щелкните список "Оборудование" на левой боковой панели, если его содержимое не отображается
  • Нажмите "Питание" в развернутом списке оборудования
  • Найдите параметр "Количество циклов" в разделе "Информация о состоянии батареи" главного окна
  • Это число показывает, сколько раз аккумулятор был полностью разряжен и перезаряжен

Как проверить количество циклов перезарядки аккумулятора на Mac (фото: MacRumors)

Что еще нужно знать о состоянии аккумулятора

Apple разрабатывает аккумуляторы MacBook, чтобы поддерживать до 80 процентов своей первоначальной емкости при максимальном количестве циклов, которое зависит от модели.

У последних MacBook обычно максимальное количество циклов составляет 1000, а у более старых моделей - от 300 до 500. Информацию о циклах для вашей конкретной модели можно найти на веб-сайте поддержки Apple.

Помните, что достижение максимального количества циклов не означает, что ваша батарея перестает работать. Это просто указывает на то, когда вы можете заметить уменьшение срока службы батареи.

В macOS Catalina 10.15.5 и более поздних версиях Apple включает функцию оптимизированной зарядки батареи, которая может помочь продлить срок службы вашего аккумулятора.

Каждый новый Mac, купленный у Apple, поставляется с годовой гарантией, которая включает в себя обслуживание неисправной батареи.

У нас также есть материал о том, как повысить производительность вашего Macbook с помощью одного приложения.

А еще мы писали про 6 полезных функций MacBook, которые помогут вам работать с комфортом и эффективно.

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