Як дізнатися, хто вас наврочив: простий обряд і ознаки енергетичного удару

Псування - це форма енергетичного впливу, що може призвести до низки життєвих негараздів. Що може бути сигналом, що настав час перевірити себе на наявність енергетичної атаки?

Ознаки псування: що має вас насторожити

Постійні невдачі: життя ніби йде шкереберть: плани руйнуються, проєкти не вдаються, а невдачі сиплються одна за одною. Якщо це триває без логічного пояснення, варто насторожитися. Така серія негативних подій може свідчити про псування.

Раптове погіршення здоров’я: без очевидних причин ви починаєте хворіти, з’являється хронічна втома або загострюються старі недуги. Медичні обстеження не дають відповіді, але самопочуття погіршується. У деяких випадках це пов’язано не зі станом організму, а з енергетичним полем.

Проблеми в стосунках: раптові сварки з рідними, напруження у спілкуванні з друзями або партнерами. Люди відвертаються без причини, ніби щось їх відштовхує. Це може бути результатом псування на самотність або конфлікти.

Почуття важкості й тривоги: відчуття тиску, страху або постійної внутрішньої тривоги без зовнішніх причин. Часто з’являється бажання плакати або сховатися. Такі симптоми можуть бути викликані негативною енергією навколо.

Порушення сну та кошмари: сон стає тривожним: сняться дивні образи, переслідування, темні фігури. Частішають пробудження серед ночі з відчуттям страху. Після сну немає відчуття відпочинку.

Фінансові труднощі: раптово зникають гроші, відкладаються виплати, ламаються джерела доходу. Плани щодо заробітку не справджуються. Псування часто спрямоване саме на добробут.

Відчуття сторонньої присутності: здається, що хтось стежить за вами, хоча ви самі вдома. Чути кроки, відчувається холод у порожньому приміщенні. Такі враження можуть свідчити про нав’язану негативну енергетику.

Як діагностувати псування самостійно

Для самостійної діагностики псування можна провести простий ритуал з яйцем або воском: прокатайте сире яйце навколо тіла, розбийте в склянку з водою - і подивіться на форму білка. Якщо з’явилися нитки, бульбашки чи темні вкраплення - це ознака псування.

Також можна запалити церковну свічку й пройтися з нею по кімнаті - якщо полум’я тріщить, коптить чи згасає, це тривожний знак. Відчуття внутрішнього дискомфорту під час таких дій теж може підтвердити негативний вплив.

Впізнати, що вас наврочили, можна за допомогою певних ритуалів (фото: Freepik.com)

Як упізнати людину, здатну наврочити

За народними віруваннями, пристріт можуть викликати люди, які несуть у собі негативну енергію. Зазвичай такі особи мають обмежене коло спілкування і воліють триматися осторонь. Їхній погляд часто викликає внутрішній неспокій у співрозмовників.

Ті, хто говорить компліменти без щирості або демонструє надмірну привітність, іноді теж можуть несвідомо впливати негативно. Особливо небезпечними вважаються заздрісні люди, в житті яких багато труднощів і невдоволення.

Як провести обряд захисту від псування

Для енергетичного очищення часто використовують простий і ефективний засіб - воду з сіллю. У склянку з чистою водою додайте столову ложку звичайної або морської солі. Перемішайте її за годинниковою стрілкою, промовляючи: "Очисти, захисти, обереги".

Потім змочіть пальці у воді й проведіть ними по чолу, грудях та зап’ястях, уявляючи, як негативна енергія змивається. Цю воду можна також розпилити у кутах кімнати або вмитися нею перед сном. Виконувати ритуал краще в тиші, зосередившись на намірі очиститися.