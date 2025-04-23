Как узнать, кто вас сглазил: простой обряд и признаки энергетического удара

Порча - это форма энергетического воздействия, которая может привести к ряду жизненных проблем. Что может быть сигналом, что пришло время проверить себя на наличие энергетической атаки?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных признаках порчи, способах самодиагностики, а также простом, но действенном методе очистки.

Признаки порчи: что должно вас насторожить

Постоянные неудачи: жизнь будто идет наперекосяк: планы рушатся, проекты не удаются, а неудачи сыплются одна за другой. Если это продолжается без логического объяснения, стоит насторожиться. Такая серия негативных событий может свидетельствовать о порче.

Внезапное ухудшение здоровья: без очевидных причин вы начинаете болеть, появляется хроническая усталость или обостряются старые недуги. Медицинские обследования не дают ответа, но самочувствие ухудшается. В некоторых случаях это связано не с состоянием организма, а с энергетическим полем.

Проблемы в отношениях: внезапные ссоры с родными, напряжение в общении с друзьями или партнерами. Люди отворачиваются без причины, будто что-то их отталкивает. Это может быть результатом порчи на одиночество или конфликты.

Чувство тяжести и тревоги: ощущение давления, страха или постоянной внутренней тревоги без внешних причин. Часто появляется желание плакать или спрятаться. Такие симптомы могут быть вызваны негативной энергией вокруг.

Нарушение сна и кошмары: сон становится тревожным: снятся странные образы, преследования, темные фигуры. Учащаются пробуждения среди ночи с ощущением страха. После сна нет ощущения отдыха.

Финансовые трудности: внезапно исчезают деньги, откладываются выплаты, ломаются источники дохода. Планы по заработку не сбываются. Порча часто направлена именно на благосостояние.

Ощущение постороннего присутствия: кажется, что кто-то следит за вами, хотя вы сами дома. Слышны шаги, ощущается холод в пустом помещении. Такие впечатления могут свидетельствовать о навязанной негативной энергетике.

Как диагностировать порчу самостоятельно

Для самостоятельной диагностики порчи можно провести простой ритуал с яйцом или воском: прокатайте сырое яйцо вокруг тела, разбейте в стакан с водой - и посмотрите на форму белка. Если появились нити, пузырьки или темные вкрапления - это признак порчи.

Также можно зажечь церковную свечу и пройтись с ней по комнате - если пламя трещит, коптит или угасает, это тревожный знак. Ощущение внутреннего дискомфорта во время таких действий тоже может подтвердить негативное влияние.

Узнать, что вас сглазили, можно с помощью определенных ритуалов (фото: Freepik.com)

Как узнать человека, способного сглазить

По народным верованиям, сглаз могут вызывать люди, которые несут в себе негативную энергию. Обычно такие лица имеют ограниченный круг общения и предпочитают держаться в стороне. Их взгляд часто вызывает внутреннее беспокойство у собеседников.

Те, кто говорит комплименты без искренности или демонстрирует чрезмерную приветливость, иногда тоже могут бессознательно влиять негативно. Особенно опасными считаются завистливые люди, в жизни которых много трудностей и недовольства.

Как провести обряд защиты от порчи

Для энергетического очищения часто используют простое и эффективное средство - воду с солью. В стакан с чистой водой добавьте столовую ложку обычной или морской соли. Перемешайте ее по часовой стрелке, проговаривая: "Очисти, защити, обереги".

Затем смочите пальцы в воде и проведите ими по лбу, груди и запястьям, представляя, как негативная энергия смывается. Эту воду можно также распылить по углам комнаты или умыться ею перед сном. Выполнять ритуал лучше в тишине, сосредоточившись на намерении очиститься.