Як дізнатися про чоловіка те, що вас цікавить: основні прийоми та хитрощі

Використовуйте хвилини відвертості

На початку стосунків дізнатися про чоловіка можна дуже багато. На перших побаченнях вони зазвичай самі розповідають усі деталі про своє ставлення до сім'ї, дітей, вірності, до жінок, а також про свої смаки, звички та плани. Потрібно лише правильно направити розмову у потрібне русло.

Не варто закидати чоловіка питаннями, достатньо лише задати тему та уважно слухати. Коли чоловікові подобається жінка, він намагається її вразити, тому буде досить балакучий і відвертий.

Не ставте прямі запитання

Запитувати чоловіка про те, у якому віці він збирається одружуватися чи заводити дітей – не варто. Використовуйте інший шлях - розкажіть про подругу, яка чинить опір бажанню чоловіка про другу дитину і запитайте його думку.

Згадайте сюжети з кіно або запропонуйте подивитися разом фільм на тему, що вас цікавить, а потім обговоріть після перегляду. Ви точно дізнаєтесь багато нового! Не переконуйте у своїй правоті, не нав'язуйте свою думку, просто слухайте.

Спілкуйтеся з родичами

По можливості, знайомтеся з братами та сестрами свого чоловіка. Запитайте у них, про що він мріяв у дитинстві. Потоваришуйте з його мамою, дізнайтесь у неї важливі події в житті сина, особливості характеру - мами із задоволенням розповідають про своїх дітей. Саме вона може розповісти, які дівчатка йому подобалися, а що йому не подобається з дитинства.

Стрімкі питання

Якщо терпіння у вас немає і потрібно негайно отримати відповідь на запитання, що цікавить, використовуйте ефект раптовості - запитуйте в найневідповідніший час і в самій незатишній ситуації. Це дасть швидку відповідь.

Ще можна ставити те саме питання, але в різних варіаціях і обставинах. Якщо чоловік говорить неправду, він плутатиметься, збиватиметься і закликатиме вас припинити незручну розмову.

Метод раптових питань у незручних обставинах не варто використовувати дуже часто – це може викликати негативну реакцію та роздратування.

Як зрозуміти, що чоловік щось приховує

Зазвичай жінок дуже цікавить два питання: фінансове становище та наявність суперниць. На обидва питання чоловіки зазвичай не можуть відповісти однозначно та вичерпно, або так, щоб жінка повірила.

Фінанси. Зверніть увагу на місце побачень. Якщо він часто запрошує до ресторану – він може собі це дозволити, якщо парк – вільні фінанси вже закінчилися.

Марка автомобіля та відношення до простих поїздок (покататися). Якщо готовий з вами їздити машиною куди завгодно, тобто гроші на бензин і на життя точно в нього є. Прихильник громадського транспорту або хлопець, який готовий їздити на машині тільки у справі - особливих коштів не має.

Якщо в ресторані хлопець замовляє страви та не дивиться в меню, вибирає екзотику та делікатеси, то він не обмежений у грошах. Якщо все по мінімуму - він пускає вам пилюку в очі та насправді ресторани йому не по кишені.

І ще важливий момент - заможні чоловіки не хваляться своїми грошима і ставляться до цього найпростіше. Проте визначити їхній рівень доходу можна за звичками.

Наявність суперниці (дружини, іншої жінки). Існують прямі та опосередковані ознаки, які вказують, що ви не єдина симпатія у чоловіка. Явні - різка зміна звичок, поведінки, часті відрядження яких раніше не було, незрозумілі затримки вечорами.

До непрямих належать звички, які стосуються гардеробу. Чоловік став частіше голитися, змінив стиль одягу, купив нову білизну, не розлучається з телефоном навіть у ванній.

Секретні прийоми. Звертайте увагу на обмовки. У розмові двічі пролунало жіноче ім'я. Запитайте, хто це. За день повторіть ще раз. Якщо інформація буде різною, варто насторожитися.

Був у відрядженні? Запам'ятайте дату від'їзду, приїзду, з ким їздив, у яке місто, у яких справах, де зупинився. Потім поцікавтеся у колег чи друзів, начебто випадково. Якщо відрядження було липове - дізнаєтесь правду дуже швидко. Люди не запам'ятовують надовго неправдиву інформацію.

Квартира - дзеркало душі

Багато чого про чоловіка можна дізнатися по його оселі. Він запросив вас у гості, але вже тричі перепросив за ремонт і галасливих сусідів – він не впевнений у собі.

Якщо ремонт робив самостійно – у нього все гаразд із руками. Робили майстри – все добре з фінансами. Якщо чоловік з гордістю розповідає та показує, що зробив самостійно – добрий господар.

Ну і варто звернути увагу на дрібниці - кількість зубних щіток у ванній кімнаті, капці в коридорі, дитячі речі, стопки білизни, квіти на підвіконні, наявність жіночих або дитячих речей.

Соціальні мережі

Сторінки в соціальних мережах теж можуть багато розповісти. Якщо у профілі переважають фото у стилі "я і дерево" - ваш чоловік приземлена людина, без особливого відношення до романтики.

Якщо є фото з вудкою, рибою та пивом у компанії чоловіків на природі (рибалка, полювання) - саме так і виглядатимуть вихідні в майбутньому.

Багато знімків із дамами, з вечірок, в оточенні красунь - або бабій, або хоче таким здаватися. Варто уважніше його вивчити, оскільки є ризик, що для стабільних стосунків він не підійде.

Один знімок за останні 5 років? Прихованість, обмеженість уяви, несерйозність намірів - тут діапазон може бути значно ширшим. Якщо хлопець шукає супутницю життя, то точно буде більш інформативним.

Замість реальної фотографії стоїть знімок супергероя чи актора – приховує про себе особисту інформацію.