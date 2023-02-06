Как узнать о мужчине то, что вас интересует: основные приемы и хитрости

Используйте минуты откровенности

В начале отношений узнать о мужчине можно очень многое. На первых свиданиях они обычно сами рассказывают все детали о своем отношении к семье, детям, верности, к женщинам, а также о своих вкусах, привычках и планах. Нужно лишь правильно направить разговор в нужное русло.

Не стоит забрасывать мужчину вопросами, достаточно лишь задать тему и внимательно слушать. Когда мужчине нравится женщина, он старается ее впечатлить, поэтому будет достаточно разговорчив и откровенен.

Не задавайте прямые вопросы

Спрашивать мужчину о том, в каком возрасте он собирается жениться или заводить детей - не стоит. Используйте другой путь - расскажите о подруге, которая сопротивляется желанию мужа о втором ребенке и спросите его мнение.

Вспомните сюжеты из кино или предложите посмотреть вместе фильм на интересующую вас тему, а потом обсудите после просмотра. Вы точно узнаете много нового! Не убеждайте в своей правоте, не навязывайте свое мнение, просто слушайте.

Общайтесь с родственниками

По возможности, знакомьтесь с братьями и сестрами своего мужчины. Спросите у них, о чем он мечтал в детстве. Подружитесь с его мамой, узнайте у нее важные события в жизни сына, особенности характера - мамы с удовольствием рассказывают о своих детях. Именно она может рассказать, какие девочки ему нравились, а что ему не нравится с раннего детства.

Стремительные вопросы

Если терпения у вас нет и нужно немедленно получить ответ на интересующий вопрос, используйте эффект внезапности - спрашивайте в самое неподходящее время и в самой неуютной ситуации. Это даст быстрый ответ.

Еще можно задавать один и тот же вопрос, но в разных вариациях и обстоятельствах. Если мужчина говорит неправду, он будет путаться, сбиваться и призывать вас прекратить неудобный разговор.

Метод внезапных вопросов в неудобных обстоятельствах не стоит использовать очень часто - это может вызвать негативную реакцию и раздражение.

Как понять, что мужчина что-то скрывает

Обычно женщин очень интересует два вопроса: финансовое положение и наличие соперниц. На оба вопроса мужчины обычно не могут ответить однозначно и исчерпывающе, или так, чтобы женщина поверила.

Финансы. Обратите внимание на место свиданий. Если он часто приглашает в ресторан - он может себе это позволить, если парк - свободные финансы уже закончились.

Марка автомобиля и отношение к простым поездкам (покататься). Если готов с вами ездить на машине куда угодно, то есть деньги на бензин и на жизнь точно есть. Сторонник общественного транспорта или же парень, который готов ездить на машине только по делу - особенными средствами не обладает.

Если в ресторане парень заказывает блюда и не смотрит в меню, выбирает экзотику и деликатесы, то он не стеснен в средствах. Если все по минимуму - он пускает вам пыль в глаза и на самом деле рестораны ему не по карману.

И еще важный момент - состоятельные мужчины не хвалятся своими деньгами и относятся к этому проще. Однако определить их уровень дохода можно по привычкам.

Наличие соперницы (жены, другой женщины). Существуют прямые и косвенные признаки, которые указывают, что вы не единственная симпатия у мужчины. Явные - резкое изменение привычек, поведения, частые командировки, которых ранее не было, непонятные задержки по вечерам.

К косвенным относятся привычки, которые касаются гардероба. Мужчина стал чаще бриться, сменил стиль одежды, купил новое белье, не расстается с телефоном даже в ванной.

Секретные приемы. Обращайте внимание на оговорки. В разговоре дважды прозвучало женское имя. Спросите, кто это. Через день повторите еще раз. Если информация будет разная, стоит насторожиться.

Был в командировке? Запомните дату отъезда, приезда, с кем ездил, в какой город, по каким делам, где остановился. Потом поинтересуйтесь у коллег или друзей, как будто случайно. Если командировка была липовая - узнаете правду очень быстро. Люди не запоминают надолго ложную информацию.

Квартира - зеркало души

Многое о мужчине можно узнать по его жилью. Он пригласил вас в гости, но уже трижды извинился за ремонт и шумных соседей - он не уверен в себе.

Если ремонт делал самостоятельно - у него все в порядке с руками. Делали мастера - все хорошо с финансами. Если мужчина с гордостью рассказывает и показывает, что сделал самостоятельно - хороший хозяин.

Ну и стоит обратить внимание на мелочи - количество зубных щеток в ванной, тапочки в коридоре, детские вещи, стопки белья, цветы на подоконнике, наличие женских или детских вещей.

Социальные сети

Страницы в социальных сетях тоже могут многое рассказать. Если в профиле преобладают фото в стиле "я и дерево" - ваш мужчина приземленный человек, без особого отношения к романтике.

Если есть фото с удочкой, рыбой, и пивом в компании мужчин на природе (рыбалка, охота) - именно так и будут выглядеть выходные в будущем.

Много снимков с дамами, с вечеринок, в окружении красоток - либо бабник, либо хочет таким казаться. Стоит более внимательно его изучить, так как есть риск, что для стабильных отношений он не подойдет.

Один снимок за последние 5 лет? Скрытность, ограниченность воображения, несерьезность намерений - тут диапазон может быть значительно шире. Если парень ищет спутницу жизни, то точно будет более информативен.

Вместо реальной фотографии стоит снимок супергероя или актера - скрывает о себе личную информацию.