Яку зарядку використовує ваш iPhone - швидку чи повільну? Простий лайфхак, щоб дізнатися

Нова функція відображається прямо в Налаштуваннях, що дозволяє легко дізнатися, коли ви не отримуєте максимально можливу швидкість заряджання.

Розділ "Акумулятор" відображає повідомлення "Повільна зарядка", коли ваш iPhone виявляє "повільний" зарядний пристрій. Ви також побачите періоди заряджання з помаранчевою смугою. Цей візуальний індикатор відображається як у 24-годинному, так і у 10-денному поданні використання акумулятора.

MacRumors)

Що робить зарядний пристрій повільним?

Провідні зарядні пристрої потужністю 7,5 Вт або менше

Стандартні бездротові зарядні пристрої Qi1 (менше 10 Вт)

USB-порти в автомобілях чи концентраторах

Зарядні пристрої з кількома підключеними пристроями, які спільно використовують електроенергію

Поширені причини повільної зарядки

Декілька ситуацій можуть уповільнити швидкість зарядки вашого iPhone. Наприклад, причиною може бути підроблений зарядний пристрій. Навіть деякі справжні бездротові зарядки сторонніх виробників заявляють про сумісність із MagSafe, але забезпечують лише стандартну швидкість заряджання Qi.

Якщо ви тримаєте підключені аксесуари, такі як навушники, під час бездротової зарядки, пристрій автоматично обмежує потужність до 7,5 Вт для відповідності стандартам безпеки.

Запуск ресурсомістких додатків, ігор з інтенсивною графікою або потокова передача відео з високою яскравістю під час заряджання також можуть знизити швидкість заряджання, оскільки ваш iPhone керує живленням та теплом.

Нарешті, варто мати на увазі, що заряджання в теплому середовищі може призвести до того, що ваш iPhone тимчасово призупинить заряджати акумулятор, поки температура не знизиться.

Отримайте вищу швидкість заряджання

Щоб отримати максимально можливу швидкість заряджання, вам потрібно буде використовувати зарядний пристрій USB-C Power Delivery разом з відповідним кабелем - USB-C для iPhone 15 та пізніших версій, або USB-C на Lightning для більш ранніх моделей.

В якості альтернативи ви можете вибрати або зарядний пристрій MagSafe від Apple, або будь-який бездротовий зарядний пристрій з сертифікацією Qi2, обидва з яких забезпечують значно швидше заряджання, ніж стандартні зарядні пристрої Qi.