Какую зарядку использует ваш iPhone - быструю или медленную? Простой лайфхак, чтобы узнать

Новая функция отображается прямо в Настройках, что позволяет легко узнать, когда вы не получаете максимально возможную скорость зарядки.

Раздел "Аккумулятор" отображает сообщение "Медленная зарядка", когда ваш iPhone обнаруживает "медленное" зарядное устройство. Вы также увидите периоды зарядки с оранжевой полосой. Этот визуальный индикатор отображается как в 24-часовом, так и в 10-дневном представлении использования аккумулятора.

MacRumors)

Что делает зарядное устройство "медленным"?

Проводные зарядные устройства мощностью 7,5 Вт или меньше

Стандартные беспроводные зарядные устройства Qi1 (менее 10 Вт)

USB-порты в автомобилях или концентраторах

Зарядные устройства с несколькими подключенными устройствами, совместно использующие электроэнергию

Распространенные причины медленной зарядки

Несколько ситуаций могут замедлить скорость зарядки вашего iPhone. Например, причиной может быть поддельное зарядное устройство. Даже некоторые подлинные беспроводные зарядки сторонних производителей заявляют о совместимости с MagSafe, но обеспечивают только стандартную скорость зарядки Qi.

Если вы держите подключенными аксессуары, такие как наушники, во время беспроводной зарядки, ваше устройство автоматически ограничивает мощность до 7,5 Вт для соответствия стандартам безопасности.

Запуск ресурсоемких приложений, игр с интенсивной графикой или потоковая передача видео с высокой яркостью во время зарядки также могут снизить скорость зарядки, поскольку ваш iPhone управляет питанием и теплом.

Наконец, стоит иметь в виду, что зарядка в теплой среде может привести к тому, что ваш iPhone временно приостановит заряжать аккумулятор, пока температура не снизится.

Получите более высокую скорость зарядки

Чтобы получить максимально возможную скорость зарядки, вам нужно будет использовать зарядное устройство USB-C Power Delivery вместе с соответствующим кабелем - USB-C для iPhone 15 и более поздних версий, или USB-C на Lightning для более ранних моделей.

В качестве альтернативы вы можете выбрать либо зарядное устройство MagSafe от Apple, либо любое беспроводное зарядное устройство с сертификацией Qi2, оба из которых обеспечивают значительно более быструю зарядку, чем стандартные зарядные устройства Qi.