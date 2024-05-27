В МОН розповіли алгоритм дій при повітряній тривозі під час НМТ

Алгоритм дій на НМТ під час повітряної тривоги

Якщо під час проведення НМТ пролунає повітряна тривога, інструктор припинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.

У такій ситуації учасник повинен зберігати відповідь після кожного завдання, а залишений час до закінчення НМТ буде зупинено.

Після завершення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування. Якщо залишилося достатньо часу - менше ніж 2 години 30 хвилин (загалом для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися і продовжити тест.

У випадку тривалої тривоги відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

Якщо НМТ буде зупинено, учасники матимуть можливість скласти його під час додаткових сесій. Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з днем НМТ).

Нагадаємо, що Основна сесія Національного мультипредметного тесту розпочалась 14 травня і триватиме до 25 червня.

Які предмети будуть здавати у 2024 році

У рамках НМТ 2024 року вступники будуть зобов’язані скласти три основні предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Крім цих обов’язкових дисциплін, абітурієнти можуть обрати четвертий предмет на власний розсуд. Ось список предметів на вибір:

українська література;

іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

географія;

хімія;

фізика.

Четвертий предмет для НМТ необхідно було обрати під час реєстрації НМТ. Четвертий предмет вважається універсальним, бо дозволить вступити на будь-яку спеціальність.