В МОН рассказали алгоритм действий при воздушной тревоге во время НМТ

Алгоритм действий на НМТ во время воздушной тревоги

Если во время проведения НМТ раздастся воздушная тревога, инструктор прекратит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.

В такой ситуации участник должен сохранять ответ после каждой задачи, а оставшееся время до окончания НМТ будет остановлено.

После завершения тревоги нужно вернуться в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если осталось достаточно времени - менее 2 часов 30 минут (в общем для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить тест.

В случае длительной тревоги ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, продолжать ли тестирование с учетом остаточного времени.

Если НМТ будет остановлен, у участников будет возможность составить его во время дополнительных сессий. Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая день НМТ).

Напомним, что Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 мая и продлится до 25 июня.

Какие предметы будут сдавать в 2024 году

В рамках НМТ 2024 года поступающие будут обязаны составить три основных предмета:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Кроме этих обязательных дисциплин, абитуриенты могут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению. Вот список предметов по выбору:

украинская литература;

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

география;

химия;

физика.

Четвертый предмет для НМТ необходимо выбрать при регистрации НМТ. Четвертый предмет считается универсальным, потому что позволит поступить на любую специальность.