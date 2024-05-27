RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МОН рассказали алгоритм действий при воздушной тревоге во время НМТ

Фото: Что делать, если во время НМТ раздалась тревога (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украина начала проведение основной сессии национального мультипредметного тестирования, в котором зарегистрировано более 287 тысяч абитуриентов. Подавляющее большинство участников тестирования планирует сдавать экзамен в июне.

Что делать, если во время экзамена раздастся воздушная тревога, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство науки и образования в Украине.

Алгоритм действий на НМТ во время воздушной тревоги

Если во время проведения НМТ раздастся воздушная тревога, инструктор прекратит работу над тестом, а все участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие.

В такой ситуации участник должен сохранять ответ после каждой задачи, а оставшееся время до окончания НМТ будет остановлено.

После завершения тревоги нужно вернуться  в аудитории и продолжить выполнение заданий тестирования. Если осталось достаточно времени - менее 2 часов 30 минут (в общем для обоих этапов тестирования), участники смогут вернуться и продолжить тест.

В случае длительной тревоги ответственный за ТЭЦ вместе с региональным центром оценивания качества образования решит, продолжать ли тестирование с учетом остаточного времени.

Если НМТ будет остановлен, у участников будет возможность составить его во время дополнительных сессий. Для этого нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования.

Заявление можно подать через ответственного за тестовый пункт на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая день НМТ).

Напомним, что Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 мая и продлится до 25 июня.

Какие предметы будут сдавать в 2024 году

В рамках НМТ 2024 года поступающие будут обязаны составить три основных предмета:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Кроме этих обязательных дисциплин, абитуриенты могут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению. Вот список предметов по выбору:

  • украинская литература;
  • иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);
  • биология;
  • география;
  • химия;
  • физика.

Четвертый предмет для НМТ необходимо выбрать при регистрации НМТ. Четвертый предмет считается универсальным, потому что позволит поступить на любую специальность.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОННМТ