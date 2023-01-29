Як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде дітей

Нумерологи впевнені, що за датою вашого народження можна визначити кількість дітей, які у вас народяться. Для цього достатньо провести простий підрахунок, визначивши ваше "число долі".

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Визначте ваше число долі

Для цього треба скласти всі цифри в даті народження.

Якщо виходить сума, що складається з двох знаків, їх слід знову скласти, щоб в результаті виявилася однозначна цифра - від 1 до 9. Вона і буде "числом долі", за яким нумерологи вираховують кількість майбутніх дітей.

Наприклад, якщо ви народилися 23 червня 1983 року, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В такому підрахунку "5" і буде вашим числом долі.

Важливо! Якщо ви заміжні (одружені), то необхідно додавати числа вашої дати народження з датою вашого партнера.

Тлумачення чисел долі