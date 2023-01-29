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Як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде дітей

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Неділя 29 січня 2023 22:01
Як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде дітей Скільки у вас буде дітей (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Нумерологи впевнені, що за датою вашого народження можна визначити кількість дітей, які у вас народяться. Для цього достатньо провести простий підрахунок, визначивши ваше "число долі".

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Визначте ваше число долі

Для цього треба скласти всі цифри в даті народження.

Якщо виходить сума, що складається з двох знаків, їх слід знову скласти, щоб в результаті виявилася однозначна цифра - від 1 до 9. Вона і буде "числом долі", за яким нумерологи вираховують кількість майбутніх дітей.

Наприклад, якщо ви народилися 23 червня 1983 року, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В такому підрахунку "5" і буде вашим числом долі.

Важливо! Якщо ви заміжні (одружені), то необхідно додавати числа вашої дати народження з датою вашого партнера.

Тлумачення чисел долі

  • 1 – у одиниці є схильність до великої родини, але дітей може бути не багато. Все буде залежати від бажання самої людини.
  • 2 – найімовірніше, у вас буде одна дитина.
  • 3 – проблеми зі здоров’ям можуть стати перешкодою для створення великої родини. Але немає нічого неможливого, головне тут – бажання.
  • 4 – у щасливчиків з таким числом, швидше за все, буде троє або четверо дітей.
  • 5 – говорить про те, що буде двоє дітей. Ймовірне народження близнят.
  • 6 – у власників цього числа діти з’являються з великою перервою або вони можуть бути від різних шлюбів.
  • 7 – такі люди можуть зупинитися на одній дитині.
  • 8 – означає, що людина буде виховувати дітей своєї другої половини або усиновлену дитину. Проте можуть бути і спільні діти.
  • 9 – у вас буде двоє дітей: дівчинка і хлопчик з невеликою різницею у віці.

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