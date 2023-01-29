Як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде дітей
Нумерологи впевнені, що за датою вашого народження можна визначити кількість дітей, які у вас народяться. Для цього достатньо провести простий підрахунок, визначивши ваше "число долі".
Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Визначте ваше число долі
Для цього треба скласти всі цифри в даті народження.
Якщо виходить сума, що складається з двох знаків, їх слід знову скласти, щоб в результаті виявилася однозначна цифра - від 1 до 9. Вона і буде "числом долі", за яким нумерологи вираховують кількість майбутніх дітей.
Наприклад, якщо ви народилися 23 червня 1983 року, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В такому підрахунку "5" і буде вашим числом долі.
Важливо! Якщо ви заміжні (одружені), то необхідно додавати числа вашої дати народження з датою вашого партнера.
Тлумачення чисел долі
- 1 – у одиниці є схильність до великої родини, але дітей може бути не багато. Все буде залежати від бажання самої людини.
- 2 – найімовірніше, у вас буде одна дитина.
- 3 – проблеми зі здоров’ям можуть стати перешкодою для створення великої родини. Але немає нічого неможливого, головне тут – бажання.
- 4 – у щасливчиків з таким числом, швидше за все, буде троє або четверо дітей.
- 5 – говорить про те, що буде двоє дітей. Ймовірне народження близнят.
- 6 – у власників цього числа діти з’являються з великою перервою або вони можуть бути від різних шлюбів.
- 7 – такі люди можуть зупинитися на одній дитині.
- 8 – означає, що людина буде виховувати дітей своєї другої половини або усиновлену дитину. Проте можуть бути і спільні діти.
- 9 – у вас буде двоє дітей: дівчинка і хлопчик з невеликою різницею у віці.
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