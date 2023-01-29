Как по дате рождения узнать, сколько у вас будет детей

Нумерологи уверены, что по дате вашего рождения можно определить количество детей, которые у вас родятся. Для этого достаточно произвести простой подсчет, определив ваше "число судьбы".

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Определите ваше число судьбы

Для этого нужно сложить все цифры в дате рождения.

Если получается сумма, состоящая из двух знаков, их следует снова сложить, чтобы в результате оказалась однозначная цифра – от 1 до 9. Она и будет "числом судьбы", по которому нумерологи высчитывают количество будущих детей.

Например, если вы родились 23 июня 1983 года, то 2 + 3 + 0 + 6 + 1 + 9 + 8 + 3 = 32; 3 + 2 = 5. В таком подсчете "5" и будет вашим числом судьбы.

Важно! Если вы замужем (женаты), то необходимо прибавить к числам вашей даты рождения даты вашего партнера.

Толкование чисел судьбы