Як чоловіки розуміють, що зустріли майбутню дружину: 5 важливих факторів

Відповідність

У дорослому віці люди набагато краще розуміють свої потреби та бажання. Зі зрілістю приходить також розуміння, що важливо, а що насправді другорядне. Якщо чоловік вирішив покінчити зі статусом холостяка, то він визначає довгострокові та короткострокові цілі.

Вони замислюються над тим, яку людину хотіли б бачити щодня. І часом ці уявлення про ідеальну жінку суттєво відрізняються від тих, що були в юності. Щобільше - уявлення можуть змінюватися - у 20, 30, 40 і навіть у 50 років.

Якщо нова знайома потрапляє у ці уявлення – то вона має всі шанси стати дружиною.

Близькість

Чоловік обирає ту жінку, з якою відчуває духовну близькість, з якою йому добре, і він може порозумітися з нею. Якщо він хоче підтримати її, коли вона не в дусі й жінка прагне відповісти йому тим самим - це привід задуматися про розвиток стосунків.

Якщо стосунки схожі на суцільну драму, є розбірки та сварки, замість згоди, уважності та підтримки – то пара рано чи пізно розбіжиться.

Чоловік закохується в ту жінку, яка приваблює його як особистість, а не просто як гарна та сексуальна картинка.

Загальні цілі

Кожна людина має свої власні плани на життя, цілі, свої погляди на сім'ю, шлюб, дітей, фінанси та кар'єру. Якщо з більшості пунктів погляди сходяться, то шанси на спільне майбутнє щасливе дуже великі.

Довіра

Цей пункт найчастіше руйнує багато стосунків ще до переходу в стадію "серйозні". Чоловіки зайво ревнують жінку чи жінка закочує сцени ревнощів - і стосунки руйнуються.

Якщо чоловік бачить, що жінка фліртує з усіма поспіль і відчуває, що ревнує чи його це дуже дратує – шансів на спільне майбутнє небагато. Вони орієнтуються на власні відчуття та думки в даній ситуації.

Якщо чоловік повністю довіряє жінці та знає, відчуває, що флірт чи наявність друзів-чоловіків не означає схильності до зради, то є шанси побудувати чудові стосунки.

Досвід

Перші стадії стосунків зазвичай це – флірт, вогонь, пристрасті, сильні емоції, потяг. У такі періоди важливих рішень приймати не варто. Фахівці не рекомендують починати жити разом, якщо пара зустрічається менш як рік і не одружуватися, якщо відносинам менше ніж 2 роки.

Зазвичай люди намагаються показати на самому початку найкращу версію себе – запобігливість, розуміння, турбота, доброта.

Але при розвитку стосунків маски поступово сповзають і люди стають такими, якими вони є. Якщо чоловік готовий показатися жінці таким, яким він є і сприймає її будь-якою - вони мають шанси побудувати сім'ю.