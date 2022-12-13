Как мужчины понимают, что встретили будущую жену: 5 важных факторов

Соответствие

Во взрослом возрасте люди намного лучше понимают свои потребности и желания. Со зрелостью приходит также понимание, что важно, а что на самом деле второстепенно. Если мужчина решил покончить со статусом холостяка, то он определяет долгосрочные и краткосрочные цели.

Они задумываются о том, какого человека хотели бы видеть каждый день. И порой эти представления об идеальной женщине существенно отличаются от тех, что были в юности. Более того - представления могут меняться - в 20, 30, 40 и даже в 50 лет.

Если новая знакомая попадает в представления - то у нее есть все шансы стать женой.

Близость

Мужчина выбирает ту женщину, с которой чувствует духовную близость, с которой ему хорошо, и он может найти с ней общий язык. Если он хочет поддержать ее, когда она не в духе и женщина стремится ответить ему тем же - это повод задуматься о развитии отношений.

Если отношения похожи на сплошную драму, есть разборки и ссоры, вместо согласия, внимательности и поддержки - то пара рано или поздно разбежится.

Мужчина влюбляется в ту женщину, которая привлекает его как личность, а не просто как красивая и сексуальная картинка.

Общие цели

У каждого человека есть свои собственные планы на жизнь, цели, свои взгляды на семью, брак, детей, финансы и карьеру. Если по большинству пунктов взгляды сходятся, то шансы на совместное счастливое будущее очень велики.

Доверие

Этот пункт чаще всего рушит многие отношения еще до перехода в стадию "серьезные". Мужчины излишне ревнуют женщину либо женщина закатывает сцены ревности - и отношения разрушаются.

Если мужчина видит, что женщина флиртует со всеми подряд и чувствует, что ревнует или его это сильно раздражает - шансов на совместное будущее немного. Они ориентируются на собственные ощущения и мысли в данной ситуации.

Если мужчина полностью доверяет женщине и знает, чувствует, что флирт или наличие друзей-мужчин не означает склонности к измене, то есть шансы построить прекрасные отношения.

Опыт

Первые стадии отношений обычно это - флирт, огонь, страсти, сильные эмоции, влечение. В такие периоды важные решения принимать не стоит. Специалисты не рекомендуют начинать жить вместе, если пара встречается меньше года и не вступать в брак, если отношениям менее 2 лет.

Обычно люди стараются показать в самом начале самую лучшую версию себя - предупредительность, понимание, забота, доброта.

Но при развитии отношений маски постепенно сползают и люди становятся такими, как они есть. Если мужчина готов показаться женщине таким, какой он есть и воспринимает ее любой - у них есть шансы построить семью.