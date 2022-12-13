Як чоловіки розуміють, що зустріли майбутню дружину: 5 важливих факторів

Чоловіки дуже часто розуміють, що зустріли свою майбутню дружину з перших побачень. Їм потрібно зовсім небагато часу, щоб визначитися зі своїми почуттями та планами на майбутнє.

Як розповів холістичний психотерапевт Брент Берман, чоловікам достатньо п'яти ознак, щоб зрозуміти, що перед ними майбутня дружина. Яких саме – читайте нижче.

Відповідність

У дорослому віці люди набагато краще розуміють свої потреби та бажання. Зі зрілістю приходить також розуміння, що важливо, а що насправді другорядне. Якщо чоловік вирішив покінчити зі статусом холостяка, то він визначає довгострокові та короткострокові цілі.

Вони замислюються над тим, яку людину хотіли б бачити щодня. І часом ці уявлення про ідеальну жінку суттєво відрізняються від тих, що були в юності. Щобільше - уявлення можуть змінюватися - у 20, 30, 40 і навіть у 50 років.

Якщо нова знайома потрапляє у ці уявлення – то вона має всі шанси стати дружиною.

Близькість

Чоловік обирає ту жінку, з якою відчуває духовну близькість, з якою йому добре, і він може порозумітися з нею. Якщо він хоче підтримати її, коли вона не в дусі й жінка прагне відповісти йому тим самим - це привід задуматися про розвиток стосунків.

Якщо стосунки схожі на суцільну драму, є розбірки та сварки, замість згоди, уважності та підтримки – то пара рано чи пізно розбіжиться.

Чоловік закохується в ту жінку, яка приваблює його як особистість, а не просто як гарна та сексуальна картинка.

Загальні цілі

Кожна людина має свої власні плани на життя, цілі, свої погляди на сім'ю, шлюб, дітей, фінанси та кар'єру. Якщо з більшості пунктів погляди сходяться, то шанси на спільне майбутнє щасливе дуже великі.

Довіра

Цей пункт найчастіше руйнує багато стосунків ще до переходу в стадію "серйозні". Чоловіки зайво ревнують жінку чи жінка закочує сцени ревнощів - і стосунки руйнуються.

Якщо чоловік бачить, що жінка фліртує з усіма поспіль і відчуває, що ревнує чи його це дуже дратує – шансів на спільне майбутнє небагато. Вони орієнтуються на власні відчуття та думки в даній ситуації.

Якщо чоловік повністю довіряє жінці та знає, відчуває, що флірт чи наявність друзів-чоловіків не означає схильності до зради, то є шанси побудувати чудові стосунки.

Досвід

Перші стадії стосунків зазвичай це – флірт, вогонь, пристрасті, сильні емоції, потяг. У такі періоди важливих рішень приймати не варто. Фахівці не рекомендують починати жити разом, якщо пара зустрічається менш як рік і не одружуватися, якщо відносинам менше ніж 2 роки.

Зазвичай люди намагаються показати на самому початку найкращу версію себе – запобігливість, розуміння, турбота, доброта.

Але при розвитку стосунків маски поступово сповзають і люди стають такими, якими вони є. Якщо чоловік готовий показатися жінці таким, яким він є і сприймає її будь-якою - вони мають шанси побудувати сім'ю.