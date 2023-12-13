Як читати новини без шкоди для психіки. Три поради українцям від відомого ТБ-ведучого

Як "споживати" новини під час війни

"Війна загострює потребу в інформації, тому що від неї залежить наше фізичне виживання. А оскільки є попит, значить, є і пропозиція. І цієї пропозиції стало так багато, що більшість новин зранку не доживають до обіду", - каже журналіст.

Він зазначає, що раніше інформаційні приводи могли триматися у фокусі уваги суспільства до тижня, 5 років тому цей проміжок скоротився до 2-3 днів, а зараз ранкове повідомлення на серйозну тему не доживає до вечора, бо його перебивають важливіші новини в обід та ввечері.

Карп'як зазначає, що відбувається певна підміна понять, коли коментарі до самої новини, видають як окрему новину. Також виникають питання до рівня експертності таких коментаторів.

"В класичному розумінні експерт - це людина, якій ви готові платити за її експертну думку і довіряєте цій думці через відповідну репутацію особи. Якщо ж це просто "я художник, я так бачу" і коментую все - від ситуації з енергетикою до виборів президента США, то це не експерт", - пояснює журналіст.

За його словами, ще однією проблемою сучасного інфопростору є зловживання анонімними джерелами. Раніше посилання на анонімне джерело в пристойному журналістському товаристві допускалося десь один раз за статтю, а зараз іноді весь матеріал будують на таких "анонімних джерелах".

"А перевірити їхню реальність і цінність ніхто окрім самого автора не може. Таким чином, до речі, легалізується маса чуток і вкидів, коли журналістам спеціально "згодовують" якусь інформацію для її подальшої легалізації", - додає Карп'як.

При цьому він зазначає, що це проблема не тільки української журналістики.

Карп'як ділиться з українцями порадами, як читати новини без шкоди для психіки.

Не треба постійно перевіряти стрічку новин протягом дня

"Короткий огляд зранку і детальніший увечері допоможуть концентруватися на важливому для вас. Тим більше, що більшість телеканалів і видань мають підсумкові випуски, в яких збирають все найважливіше за день. У сучасному світі у вас просто нема шансів пропустити щось важливе", - каже журналіст.

Стежте не більше, ніж за 5 джерелами

Карп'як радить вибрати до 5 джерел інформації і слідкувати за ними. Бажано, щоб серед них був ресурс, чия оцінка подій не збігається із вашими переконанням.

"Таку інформацію буде неприємно споживати, але це важливо для формування об‘єктивної картини подій. І ще дуже бажано, щоб у цьому списку було хоч одне іноземне джерело. Благо з Ґуґл-перекладачем і YouTube зараз не проблема читати в інтернеті чи дивитися будь-що будь-якою мовою", - радить експерт.

Критично ставтесь до новин з анонімних джерел

"Коли чуєте новини з "анонімних джерел", то заміняйте в голові цю фразу на словосполучення "якийсь дядько". Це дозволить спокійніше ставитися до сенсацій. Самі порівняйте як звучить: "анонімне джерело каже, що…" і "якийсь дядько каже, що…". Правда ж, є різниця?" - додає Карп'як.