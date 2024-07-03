Як чистити жалюзі: поради та лайфхаки для ефективного видалення бруду

Металеві жалюзі дедалі використовуються в інтер'єрі - окрім захисту від сонячного проміння, вони майже невагомі та стильні. Але доглядати за ними - та ще задача.
Про те, як ефективно очистити жалюзі від бруду та пилу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Чим довше ви чекаєте на чищення жалюзі, тим більше пилу вам доведеться витирати. Як правило, варто чистити жалюзі кожні один-два тижні, щоб запобігти накопиченню пилу.
Радять додати жалюзі до списку речей для прибирання, коли витираєте пил - так згодом виникне звичка чистити їх регулярно.
Крім того, пилососьте жалюзі перед тим, як пилососити чи підмітати, так ви зможете дійсно прибрати пил з оселі, а не просто розкидати його навколо.
Залежно від їхнього стану - наскільки сильне забруднення - жалюзі можна чистити різними методами.
Наприклад, для легкого прибирання цілком підійде звичайна мікрофібра, а в складнішому випадку допоможе спеціальний засіб.
Як почистити жалюзі за допомогою мікрофібри
Почніть із закриття жалюзі та обережно протріть її серветкою з мікрофібри, рухаючись зверху вниз, горизонтальні жалюзі протирайте з боку в бік.
Подальше очищення досить просте. Для цього слід зробити наступне:
Як протирати жалюзі (ілюстративне фото: Freepik)
Крім серветки, закриті жалюзі можна пропилососити, використовуючи насадку-щіточку для пилососа.
Як ретельно очистити жалюзі з розчином
Для ретельного очищення дуже брудних, липких пластикових елементів жалюзі спочатку зніміть жалюзі з вікна - це значно полегшить процес.
Витріть ганчіркою пил з жалюзі і приготуйте розчин для чищення - для цього змішайте в рівних частинах білий оцет і воду.
Ретельне протирання жалюзі розчином можна зробити таким чином:
Залежно від пори року, варто тримати вікна зачиненими, поки ваші жалюзі сохнуть. Навесні та влітку може приносити пилок, що призводить до повторного забруднення жалюзі.
Щоб видалити плями, спочатку витріть пил ганчіркою з мікрофібри. Адже додавання води на запилену поверхню зазвичай призводить до ще більшого безладу.
Виняток - застарілі забруднення або плями. У такому випадку вам потрібно створити розчин для чищення. Ось як можна впоратися з плямами:
Після цього розвісьте жалюзі на вулиці або протріть їх серветкою з мікрофібри - і встановіть на місце.
До речі, раніше ми писали про те, які помилки в прибиранні роблять дзеркала тьмяними.
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