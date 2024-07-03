Как чистить жалюзи: советы и лайфхаки для эффективного удаления грязи

Металлические жалюзи все чаще используются в интерьере - кроме защиты от солнечных лучей, они почти невесомы и стильны. Но ухаживать за ними - та еще задача.
О том, как эффективно очистить жалюзи от грязи и пыли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Чем дольше вы ждете чистки жалюзи, тем больше пыли вам придется вытирать. Как правило, следует чистить жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли.
Советуют добавить жалюзи в список вещей для уборки, когда вытираете пыль - так впоследствии возникнет привычка чистить их регулярно.
Кроме того, пылесосьте жалюзи перед тем, как пылесосить или подметать, так вы сможете действительно убрать пыль из дома, а не просто разбрасывать ее вокруг.
В зависимости от их состояния - насколько сильно загрязнение - жалюзи можно чистить разными методами.
Например, для легкой уборки вполне подойдет обычная микрофибра, а в более сложном случае поможет специальное средство.
Как почистить жалюзи с помощью микрофибры
Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите ее салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз, горизонтальные жалюзи протирайте из стороны в сторону.
Дальнейшая очистка достаточно проста. Для этого следует сделать следующее:
Как протирать жалюзи (иллюстративное фото: Freepik)
Кроме салфетки, закрытые жалюзи можно пропылесосить, используя насадку-щеточку для пылесоса.
Как тщательно очистить жалюзи с раствором
Для тщательной очистки очень грязных, липких пластиковых элементов жалюзи сначала снимите жалюзи с окна - это значительно облегчит процесс.
Вытрите тряпкой пыль с жалюзи и приготовьте чистящий раствор - для этого смешайте в равных частях белый уксус и воду.
Тщательное протирание жалюзи раствором можно сделать следующим образом:
В зависимости от времени года, следует держать окна закрытыми, пока ваши жалюзи сохнут. Весной и летом может приносить пыльцу, что приводит к повторному загрязнению жалюзи.
Чтобы удалить пятна, сначала вытрите пыль тряпкой из микрофибры. Ведь добавление воды на запыленную поверхность обычно приводит к еще большему беспорядку.
Исключение - устаревшие загрязнения или пятна. В таком случае вам нужно создать чистящий раствор. Вот как можно справиться с пятнами:
После этого развесьте жалюзи на улице или протрите их салфеткой из микрофибры - и установите на место.
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