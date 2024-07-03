Как чистить жалюзи: советы и лайфхаки для эффективного удаления грязи

Как часто чистить жалюзи

Чем дольше вы ждете чистки жалюзи, тем больше пыли вам придется вытирать. Как правило, следует чистить жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли.

Советуют добавить жалюзи в список вещей для уборки, когда вытираете пыль - так впоследствии возникнет привычка чистить их регулярно.

Кроме того, пылесосьте жалюзи перед тем, как пылесосить или подметать, так вы сможете действительно убрать пыль из дома, а не просто разбрасывать ее вокруг.

Как чистить жалюзи эффективно

В зависимости от их состояния - насколько сильно загрязнение - жалюзи можно чистить разными методами.

Например, для легкой уборки вполне подойдет обычная микрофибра, а в более сложном случае поможет специальное средство.

Как почистить жалюзи с помощью микрофибры

Начните с закрытия жалюзи и осторожно протрите ее салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз, горизонтальные жалюзи протирайте из стороны в сторону.

Дальнейшая очистка достаточно проста. Для этого следует сделать следующее:

отрегулируйте жалюзи так, чтобы они открылись;

снова протрите жалюзи салфеткой из микрофибры;

закройте жалюзи в обратном направлении и повторите процедуру.

Как протирать жалюзи (иллюстративное фото: Freepik)

Кроме салфетки, закрытые жалюзи можно пропылесосить, используя насадку-щеточку для пылесоса.

Как тщательно очистить жалюзи с раствором

Для тщательной очистки очень грязных, липких пластиковых элементов жалюзи сначала снимите жалюзи с окна - это значительно облегчит процесс.

Вытрите тряпкой пыль с жалюзи и приготовьте чистящий раствор - для этого смешайте в равных частях белый уксус и воду.

Тщательное протирание жалюзи раствором можно сделать следующим образом:

натяните чистый носок на руку, а затем окуните носок в моющий раствор;

выдавите средство, чтобы носок был влажным, однако жидкость не капала;

проведите ладонью в носке по каждой ламели жалюзи;

оставьте жалюзи открытыми для полного высыхания.

В зависимости от времени года, следует держать окна закрытыми, пока ваши жалюзи сохнут. Весной и летом может приносить пыльцу, что приводит к повторному загрязнению жалюзи.

Как удалить пятна с жалюзи

Чтобы удалить пятна, сначала вытрите пыль тряпкой из микрофибры. Ведь добавление воды на запыленную поверхность обычно приводит к еще большему беспорядку.

Исключение - устаревшие загрязнения или пятна. В таком случае вам нужно создать чистящий раствор. Вот как можно справиться с пятнами:

наполните ванну теплой водой и добавьте несколько капель средства для посуды, удаляющей жир;

откройте кронштейны, удерживающие жалюзи на месте, а затем с помощью отвертки поднимите откидную сторону;

выньте жалюзи из кронштейнов и положите их в ванную;

протрите каждую "пластину" жалюзи намыленной губкой;

слейте мыльную воду;

промойте жалюзи чистой водой, пока не останется пены или остатков грязи.

После этого развесьте жалюзи на улице или протрите их салфеткой из микрофибры - и установите на место.