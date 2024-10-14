Засяють, як нові. 7 способів позбутися жиру та нагару на формах для випічки

Засіб для миття посуду

Засіб для миття посуду - найпростіший спосіб позбутися жиру та нагару. Але, щоб вимити деко від старого бруду, форму для випічки радять замочити у мийці з теплою водою мінімум на годину часу.

Якщо у вас антипригарне деко, використовуйте м'яку губку або ганчірку для витирання залишків жиру - ви побачите, що він порівняно легко зчищається. Не слід використовувати абразивні засоби на такій поверхні, щоб не подряпати її.

Якщо ж приладдя не має антипригарного покриття, то можете скористатися більш жорсткими щітками для чистки. Промийте деко від залишків засобу для миття та витріть насухо.

Харчова сода та вода

Харчова сода - м'який абразив, який може допомогти позбутися пригорілого жиру. Щоб почистити деко для випічки харчовою содою, налийте в форму гарячу воду, а потім всипте декілька столових ложок харчової соди.

Розчин потрібно залишити приблизно на годину, а потім витерти пригорілі залишки м'якою ганчіркою. Після цього вимийте деко вручну з м'яким засобом для миття посуду.

Харчова сода та оцет

Щоб зробити пасту з соди більш ефективною, радять використати оцет, який може розчинити стійкий жир завдяки кислотним властивостям. Спочатку потрібно посипати деко харчовою содою, а потім налити стільки білого оцту, щоб вийшла паста.

Рівномірно розподіліть цю пасту по поверхні і залиште на ніч. Після цього пасту необхідно зчистити м'якою ганчіркою, а деко промити теплою водою з засобом для миття посуду.

Перекис і харчова сода

Поєднання харчової соди та перекису водню допомагає розщеплювати жир і кіптяву, а також видаляє прилиплі залишки страв з форм для випікання.

Метод подібний до попереднього, тільки замість оцту використовується перекис водню: деко потрібно посипати великою кількістю харчової соди, а потім збризнути поверхню перекисом, щоб утворилася паста.

Рівномірно нанесіть пасту на всю поверхню форми та залиште на ніч. Після цього засіб потрібно витерти ганчіркою, а деко - промити та витерти.

Алюмінієва фольга

Інструменти для чищення, такі як алюмінієва фольга або мідні губки, можуть видалити сильний бруд з листів для випікання. Однак не варто використовувати цей метод на антипригарних формах для випічки, оскільки він може пошкодити поверхню.

Спочатку зімніть шматок алюмінієвої фольги у кульку. Нанесіть засіб для миття посуду на деко. Потріть деко кулькою з алюмінієвої фольги, а потім ретельно промийте посуд теплою водою і витріть насухо.

Кетчуп

Очищення посуду за допомогою приправи може здатися досить дивним, але це може спрацювати. Кислота, що міститься в кетчупі, допомагає розпушити бруд, а густота кетчупу допомагає утримувати його на місце забруднення.

Для того, щоб почистити жирну форму для випікання кетчупом і розмажте його по всій поверхні, особливо по кутах і краях. Залиште на ніч, а потім сполосніть форму для випічки з мийним засобом.

Засіб для чищення духовок

Засіб для чищення духовок не призначений для чищення посуду, але він призначений для розчинення запеченого жиру зсередини духовки. Це означає, що він також розчинить жир, що запікся у формі для випікання.

На відміну від попередніх методів, які вимагають залишення суміші на ніч, засіб для чищення духовок діє менш ніж за 30 хвилин. Але слід бути обачними: якщо залишити засіб довше, він може пошкодити поверхню форми для випікання.

Засіб рекомендують розпилити на всю поверхню деко і зачекати 20-30 хвилин. Весь запечений жир розрідиться, і його слід відразу ж витерти губкою. Після цього обов'язково ретельно вимийте деко теплою водою з мийним засобом.