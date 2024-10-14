Засяють, як нові. 7 способів позбутися жиру та нагару на формах для випічки

Металеві форми та деко для випікання - необхідне приладдя для створення ароматної випічки. Однак форми для випічки вимагають певного догляду, інакше старий жир призводитиме до пригоряння страв.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали способи почистити форми для випічки від старого жиру, щоб приладдя засяяло, як нове.
Засіб для миття посуду - найпростіший спосіб позбутися жиру та нагару. Але, щоб вимити деко від старого бруду, форму для випічки радять замочити у мийці з теплою водою мінімум на годину часу.
Якщо у вас антипригарне деко, використовуйте м'яку губку або ганчірку для витирання залишків жиру - ви побачите, що він порівняно легко зчищається. Не слід використовувати абразивні засоби на такій поверхні, щоб не подряпати її.
Якщо ж приладдя не має антипригарного покриття, то можете скористатися більш жорсткими щітками для чистки. Промийте деко від залишків засобу для миття та витріть насухо.
Харчова сода - м'який абразив, який може допомогти позбутися пригорілого жиру. Щоб почистити деко для випічки харчовою содою, налийте в форму гарячу воду, а потім всипте декілька столових ложок харчової соди.
Розчин потрібно залишити приблизно на годину, а потім витерти пригорілі залишки м'якою ганчіркою. Після цього вимийте деко вручну з м'яким засобом для миття посуду.
Щоб зробити пасту з соди більш ефективною, радять використати оцет, який може розчинити стійкий жир завдяки кислотним властивостям. Спочатку потрібно посипати деко харчовою содою, а потім налити стільки білого оцту, щоб вийшла паста.
Рівномірно розподіліть цю пасту по поверхні і залиште на ніч. Після цього пасту необхідно зчистити м'якою ганчіркою, а деко промити теплою водою з засобом для миття посуду.
Поєднання харчової соди та перекису водню допомагає розщеплювати жир і кіптяву, а також видаляє прилиплі залишки страв з форм для випікання.
Метод подібний до попереднього, тільки замість оцту використовується перекис водню: деко потрібно посипати великою кількістю харчової соди, а потім збризнути поверхню перекисом, щоб утворилася паста.
Рівномірно нанесіть пасту на всю поверхню форми та залиште на ніч. Після цього засіб потрібно витерти ганчіркою, а деко - промити та витерти.
Інструменти для чищення, такі як алюмінієва фольга або мідні губки, можуть видалити сильний бруд з листів для випікання. Однак не варто використовувати цей метод на антипригарних формах для випічки, оскільки він може пошкодити поверхню.
Спочатку зімніть шматок алюмінієвої фольги у кульку. Нанесіть засіб для миття посуду на деко. Потріть деко кулькою з алюмінієвої фольги, а потім ретельно промийте посуд теплою водою і витріть насухо.
Очищення посуду за допомогою приправи може здатися досить дивним, але це може спрацювати. Кислота, що міститься в кетчупі, допомагає розпушити бруд, а густота кетчупу допомагає утримувати його на місце забруднення.
Для того, щоб почистити жирну форму для випікання кетчупом і розмажте його по всій поверхні, особливо по кутах і краях. Залиште на ніч, а потім сполосніть форму для випічки з мийним засобом.
Засіб для чищення духовок не призначений для чищення посуду, але він призначений для розчинення запеченого жиру зсередини духовки. Це означає, що він також розчинить жир, що запікся у формі для випікання.
На відміну від попередніх методів, які вимагають залишення суміші на ніч, засіб для чищення духовок діє менш ніж за 30 хвилин. Але слід бути обачними: якщо залишити засіб довше, він може пошкодити поверхню форми для випікання.
Засіб рекомендують розпилити на всю поверхню деко і зачекати 20-30 хвилин. Весь запечений жир розрідиться, і його слід відразу ж витерти губкою. Після цього обов'язково ретельно вимийте деко теплою водою з мийним засобом.
До речі, раніше ми писали про поради для випічки, які збережуть час і нерви.
А також розповідали, як чистити антипригарний посуд, щоб зберегти його властивості.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Cleanipedia, Better Homes&Gardens, The Spruce Eats, Martha Stewart.