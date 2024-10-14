Засияют, как новые. 7 способов избавиться от жира и нагара на формах для выпечки

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды - самый простой способ избавиться от жира и нагара. Но чтобы вымыть противень от старой грязи, форму для выпечки советуют замочить в мойке с теплой водой минимум на час времени.

Если у вас антипригарный противень, используйте мягкую губку или тряпку для вытирания остатков жира - вы увидите, что он сравнительно легко счищается. Не следует использовать абразивные средства на такой поверхности, чтобы не поцарапать ее.

Если же принадлежности не имеют антипригарного покрытия, то можете воспользоваться жесткими щетками для чистки. Промойте противень от остатков моющего средства и протрите насухо.

Пищевая сода и вода

Пищевая сода - мягкий абразив, который может помочь избавиться от пригоревшего жира. Чтобы почистить противень для выпечки пищевой содой, налейте в форму горячую воду, затем всыпьте несколько столовых ложек пищевой соды.

Раствор нужно оставить примерно на час, а затем вытереть пригоревшие остатки мягкой тряпкой. После этого вымойте противень вручную с мягким средством для мытья посуды.

Пищевая сода и уксус

Чтобы сделать пасту из соды более эффективной, рекомендуют использовать уксус, который может растворить стойкий жир благодаря кислотным свойствам. Сначала нужно посыпать противень пищевой содой, а затем налить столько белого уксуса, чтобы получилась паста.

Равномерно распределите эту пасту по поверхности и оставьте на ночь. После этого пасту необходимо счистить мягкой тряпкой, а противень промыть теплой водой со средством для мытья посуды.

Перекись и пищевая сода

Сочетание пищевой соды и перекиси водорода помогает расщеплять жир и копоть, а также удаляет прилипшие остатки блюд из форм для выпекания.

Метод подобен предыдущему, только вместо уксуса используется перекись водорода: противень нужно посыпать большим количеством пищевой соды, а затем сбрызнуть поверхность перекисью, чтобы образовалась паста.

Равномерно нанесите пасту на всю поверхность и оставьте на ночь. После этого средство нужно вытереть тряпкой, а противень - промыть и вытереть.

Алюминиевая фольга

Инструменты для чистки, такие как алюминиевая фольга или медные губки, могут удалить сильную грязь из листьев для выпечки. Однако не следует использовать этот метод на антипригарных формах для выпечки, поскольку он может повредить поверхность.

Сначала сомните кусок алюминиевой фольги в шарик. Нанесите средство для мытья посуды на противень. Потрите противень шариком из алюминиевой фольги, а затем тщательно промойте посуду теплой водой и протрите насухо.

Кетчуп

Очистка посуды с помощью приправы может показаться довольно странной, но это может сработать. Кислота, содержащаяся в кетчупе, помогает разрыхлить грязь, а густота кетчупа помогает удерживать его на месте загрязнения.

Для того чтобы почистить жирную форму для выпекания кетчупом и размажьте его по всей поверхности, особенно по углам и краям. Оставьте на ночь, а затем ополосните форму для выпечки с моющим средством.

Чистящее средство

Средство для чистки духовок не предназначено для чистки посуды, но предназначено для растворения запеченного жира изнутри духовки. Это означает, что он также растворит жир, запекшийся в форме для выпечки.

В отличие от предыдущих методов, требующих оставления смеси на ночь, чистящее средство духовок действует менее чем за 30 минут. Но следует быть осмотрительными: если оставить средство подольше, оно может повредить поверхность формы для выпечки.

Средство рекомендуют распылить на всю поверхность противень и подождать 20-30 минут. Весь запеченный жир разредится, и его следует сразу вытереть губкой. После этого обязательно тщательно вымойте противень теплой водой с моющим средством.