Як чистити скляну поверхню плити: що можна і чого не треба робити

Брудна плита - жахіття практично всіх сумлінних домогосподарок у світі. Навіть скляна поверхня потребує регулярної чистки й правильного догляду.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які плити мають склокерамічну поверхню, як очистити їх від бруду й нагару, а також що робити, щоб плита не бруднилась.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Eating Well, Good Housekeeping.
Склокерамічні поверхні використовуються у виробництві різних видів плит.
В цілому можна виокремити:
Найчастіше виробники кухонного обладнання використовують склокерамічні матеріали через їхню високу зносостійкість і естетичний зовнішній вигляд.
Склокераміку можна зустріти також у пічках, духовках, навіть у системах теплого підлогового обігріву.
Якщо ви хочете, щоб ваша склокерамічна плита якомога довше залишалась чистою і без подряпин, варто дотримуватися низки простих, але важливих правил.
Перш за все потрібно детально ознайомитись з інструкцією щодо догляду від виробника (там можуть міститись рекомендації щодо тих чи інших конкретних засобів для чищення). Якщо ж інструкції під рукою немає, її завжди можна знайти у мережі.
Користувачам, між іншим, радять:
Не можна:
Якщо мити плиту щодня у вас не виходить і в результаті її регулярного використання на склокераміці утворились стійкі плями (які не відмиваються звичайними засобами), експерти радять використовувати харчову соду.
Щоб очистити дуже брудну поверхню, потрібно:
Для того, щоб склокерамічна плита якнайдовше залишалась чистою, її достатньо регулярно протирати або мити (за потреби).
Не варто залишати її брудною надовго, щоб бруд не прилипав "на віки".
Мити й чистити склокераміку потрібно тільки спеціальними й перевіреними засобами.
При цьому не варто використовувати серветки з мікрофібри, ганчірки чи губки, якими ви зазвичай миєте посуд. На них можуть залишатися часточки бруду чи жиру, які "переходитимуть" на плиту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять найбрудніших речей на кухні, які всі забувають чистити.
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