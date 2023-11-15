П'ять найбрудніших речей на кухні, які всі забувають чистити

Кухня - це місце, де ми проводимо багато часу, готуючи їжу. Це приміщення потребує ретельного прибирання, але є речі, про які часто забувають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Які речі на кухні ми забуваємо чистити

Піддон для крихт тостера

За словами Деяна Димитрова, експерта зі збирання, важливо перевірити, чи тостер підлягає очищенню, дивлячись на отвори для хліба.

Обов'язково спочатку відключіть тостер від мережі сухими руками, потім зніміть піддон для крихт і викиньте крихти в раковину або відро для сміття.

Використовуйте суху зубну щітку, щоб очистити отвори для хліба і видалити великі крихти, а потім виконайте стандартне промивання рідиною для миття посуду, щоб позбутися від липких плям.

Прихватки для духовки

Навіть якщо прихватки здаються чистими зовні, у їх щілинах можуть накопичуватися всілякі мікроби.

Експерт рекомендує прати їх щотижня, обов'язково читаючи етикетку для догляду, перш ніж відправляти їх у прання, особливо якщо вони силіконові.

"Можливо корисно заздалегідь замочити рукавички для духовки в розчині однієї столової ложки рідини для миття посуду та однієї столової ложки харчової соди на 10 хвилин", - повідомив він.

Якщо ви не впевнені, чи можна прати ваші прихватки в машині, або якщо вам потрібне дуже глибоке очищення, ви завжди можете про всяк випадок віддати їх у професійне прання.

Дерев'яні ложки

Дерев'яні ложки схильні до того, щоб у їх тріщинах "розмножувалися бактерії", особливо якщо ложка у вас була в руках якийсь час або контактувала з сирим м'ясом.

Щоб уникнути поширення шкідливих бактерій, експерт із прибирання рекомендував перед чищенням регулярно замочувати їх у розчині перекису водню.

Кухонний фартух

Експерт рекомендує прати фартухи після кожного використання, щоб запобігти накопиченню бруду.

Замочіть його в розчині води з однією частиною прального порошку та однією частиною оцту на 15 хвилин, а потім випрати при високій температурі.

Якщо можливо, повісьте його сушитися в приміщенні, що добре провітрюється, щоб запобігти появі затхлого запаху.

Мікрохвильова піч

Їжа, яку ви розігріваєте та готуєте в мікрохвильовій печі, часто розбризкується всюди, якщо миска або тарілка не накрита кришкою, внаслідок чого на внутрішніх стінках може залишитися суміш олій та соусів.

Вам слід щотижня ретельно очищати мікрохвильову піч всередині та зовні, оскільки швидке протирання тканиною не таке ефективне для видалення бруду.

Щоб ретельно очистити внутрішню частину мікрохвильової печі, помістіть в миску одну столову ложку оцту і 250 мл води й нагрійте її в мікрохвильовій печі протягом двох хвилин, доки вода не закипить, а вікно мікрохвильової печі не запітніє.

Дайте мікрохвильовій печі повністю охолонути (близько 10 хвилин) і протріть усі внутрішні стінки стандартним засобом для очищення поверхонь та вологою тканиною. Будь-які стійкі сліди та плями повинні легко видалятися.