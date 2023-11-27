Как чистить стеклянную поверхность плиты: что можно и чего не нужно делать

Грязная плита - кошмар практически всех добросовестных домохозяек в мире. Даже стеклянная поверхность нуждается в регулярной чистке и правильном уходе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие плиты имеют стеклокерамическую поверхность, как очистить их от грязи и нагара, а также что делать, чтобы плита не пачкалась.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Eating Well, Good Housekeeping.
Стеклокерамические поверхности используются в производстве разных видов плит.
В целом можно выделить:
Чаще всего производители кухонного оборудования используют стеклокерамические материалы из-за их высокой износостойкости и эстетичного внешнего вида.
Стеклокерамику можно встретить в печках, духовках, даже в системах теплого напольного обогрева.
Если вы хотите, чтобы ваша стеклокерамическая плита как можно дольше оставалась чистой и без царапин, следует придерживаться ряда простых, но важных правил.
Прежде всего нужно подробно ознакомиться с инструкцией по уходу от производителя (там могут содержаться рекомендации по тем или иным конкретным чистящим средствам). Если инструкции под рукой нет, ее всегда можно найти в сети.
Пользователям, кроме прочего, советуют:
Нельзя:
Если мыть плиту каждый день у вас не получается и в результате ее регулярного использования на стеклокерамике образовались стойкие пятна (не отмываемые обычными средствами), эксперты советуют использовать пищевую соду.
Чтобы очистить очень грязную поверхность, нужно:
Для того чтобы стеклокерамическая плита как можно дольше оставалась чистой, ее достаточно регулярно протирать или мыть (при необходимости).
Не стоит оставлять ее грязной надолго, чтобы грязь не прилипала "на века".
Мыть и чистить стеклокерамику нужно только специальными и проверенными средствами.
При этом не стоит использовать салфетки из микрофибры, тряпки или губки, которыми вы обычно моете посуду. На них могут оставаться частички грязи или жира, которые будут "переходить" на плиту.
Напомним, ранее мы рассказывали о пяти самых грязных вещах на кухне, которые все забывают чистить.
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