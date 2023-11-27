Как чистить стеклянную поверхность плиты: что можно и чего не нужно делать

У каких плит стеклокерамическая поверхность

Стеклокерамические поверхности используются в производстве разных видов плит.

В целом можно выделить:

стеклокерамические газовые плиты

стеклокерамические электрические плиты

стеклокерамические индукционные плиты

Чаще всего производители кухонного оборудования используют стеклокерамические материалы из-за их высокой износостойкости и эстетичного внешнего вида.

Стеклокерамику можно встретить в печках, духовках, даже в системах теплого напольного обогрева.

Правила ухода за стеклянной поверхностью

Если вы хотите, чтобы ваша стеклокерамическая плита как можно дольше оставалась чистой и без царапин, следует придерживаться ряда простых, но важных правил.

Прежде всего нужно подробно ознакомиться с инструкцией по уходу от производителя (там могут содержаться рекомендации по тем или иным конкретным чистящим средствам). Если инструкции под рукой нет, ее всегда можно найти в сети.

Пользователям, кроме прочего, советуют:

подготовить для мытья стеклокерамики отдельную чистую тряпку (губку)

очищать загрязненную поверхность только после ее охлаждения

протирать стеклянную поверхность смесью уксуса с водой с помощью чистой ткани из микрофибры

выбирать специальные (предназначенные именно для стеклокерамики) моющие средства

Нельзя:

использовать бытовые средства для чистки стекла (они могут испачкать или поцарапать стеклокерамику)

использовать чистящие средства, не рекомендованные инструкциями от производителя (чтобы не повредить поверхность и не потерять гарантию)

использовать жесткие щетки для чистки, "дранки", или другие жесткие мочалки, которые могут поцарапать стеклянную поверхность

использовать лезвие от бритвы (или любые другие острые предметы) для удаления стойких пятен

Как очистить очень грязную стеклокерамическую поверхность

Если мыть плиту каждый день у вас не получается и в результате ее регулярного использования на стеклокерамике образовались стойкие пятна (не отмываемые обычными средствами), эксперты советуют использовать пищевую соду.

Чтобы очистить очень грязную поверхность, нужно:

"смазать" стеклянную поверхность уксусом (или разбрызгать его из пульверизатора)

сверху рассыпать однородным слоем пищевую соду

смочить горячей водой полотенце, слегка отжать и положить на смесь уксуса с содой

оставить полотенце на поверхности на 10-15 минут

снять полотенце и протереть поверхность начисто салфеткой из микрофибры

удалить все видимые остатки грязи, если таковые есть (при необходимости уксусом можно смочить чистую салфетку и протереть плиту ею)

Что нужно делать, чтобы плита не пачкалась

Для того чтобы стеклокерамическая плита как можно дольше оставалась чистой, ее достаточно регулярно протирать или мыть (при необходимости).

Не стоит оставлять ее грязной надолго, чтобы грязь не прилипала "на века".

Мыть и чистить стеклокерамику нужно только специальными и проверенными средствами.

При этом не стоит использовать салфетки из микрофибры, тряпки или губки, которыми вы обычно моете посуду. На них могут оставаться частички грязи или жира, которые будут "переходить" на плиту.