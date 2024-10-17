Як чистити килим, щоб він був як новий: покрокова інструкція

З часом поверхня килима стає не такою барвистою, як при покупці. Але почистити ворс все ж можливо, головне - дотримуватися порядку процедури.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як відчистити килим до початкового стану.

Визначити тип матеріалу

Завжди перевіряйте поради виробника килимів, адже умови чищення кожного матеріалу відрізняються. Знаючи унікальні властивості своїх килимів, ви можете адаптувати підхід до чищення для досягнення максимальної ефективності,

Чищення килима з вовни

Вовняний килим вимагає дбайливого догляду. Вовна чутлива до вологи і схильна до усадки та матування, якщо на неї потрапляє надмірна кількість води під час чищення.

Щоб запобігти пошкодженню і зберегти плюшеву текстуру вовняного килима, рекомендується сухе чищення або чистка з маленькою кількістю рідини.

Чищення килима з нейлону

Нейлон більш вологостійкий, ніж вовна, і може витримувати інші методи чищення, наприклад, промивання водою або чистка парою. Однак, щоб уникнути знебарвлення або пошкодження волокон, необхідно використовувати мийні засоби зі збалансованим рівнем pH.

Чистка ковроліну

Як і пофарбований нейлон, ковролін стійко переносить очищення парою. Однак не слід використовувати агресивні хімічні засоби або абразивні щітки, щоб запобігти пошкодженню волокон.

Чистка килимів з поліестеру

Волокна килима з поліестеру гідрофобні, відштовхують вологу і стійкі до плям, однак з часом вони можуть накопичувати жир і піщинки. Для збереження зовнішнього вигляду і довговічності килима з поліестеру рекомендується регулярне прибирання пилососом і періодичне чищення парою або шампунем.

Чищення поліпропіленового килима

Поліпропілен цінується за свою стійкість до вологи, плісняви та цвілі. Однак низька температура плавлення робить його чутливим до нагрівання. Тому не варто використовувати метод екстракції гарячою водою, щоб уникнути деформації волокон або вицвітання.

Догляд за різними килимами відрізняється (фото: Freepik)

Підготувати килим до чищення

Перед тим, як почати чистити килими, важливо підготувати їх, щоб зменшити зусилля:

за можливості пересуньте меблі з килима

пропилососьте всю площу килима, щоб видалити бруд та сміття

обріжте обшарпані волокна килима ножицями, щоб запобігти подальшому пошкодженню

протестуйте будь-який засіб для чищення на невеликій, непомітній ділянці килима, щоб перевірити стійкість кольору

Крім цього, відкрийте вікна або увімкніть вентилятори, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря під час чищення.

Обробити плями

Для усунення певних плям і забруднень можна скористатися професійним засобом для виведення плям.

Обов'язково протестуйте засіб для чищення на невеликих, менш помітних ділянках килима, щоб переконатися в його сумісності та запобігти пошкодженню.

Крім цього, можна зробити засіб для видалення плям самостійно:

для чищення вовняних килимів радять змішати 1 ч. л. прального порошку для вовни з 1 склянкою теплої води

для чищення синтетичних, нейлонових та поліестерових килимів 1 ч. л. білого оцту слід розчинити в 1/2 склянки води кімнатної температури

Акуратно промокніть забруднену ділянку з країв до центру чистою поглинальною тканиною, щоб забрати бруд, а не зробити пляму ще більшою.

Вибрати метод чищення килима

Виберіть правильний метод чищення відповідно до типу волокна килима та обсягу необхідного прибирання. Найпоширеніші методи чищення - сухе чищення, чищення парою і миття шампунем.

Сухе чищення килима

Розсипте порошок для чищення килима або рівномірно нанесіть піну на поверхню килима, щоб вона проникла всередину волокон і поглинула бруд і жир.

Використовуйте щітку для килимів, щоб розпушити ворс, а потім ретельно пропилососьте поверхню, щоб видалити залишки піни та бруду.

Метод чищення залежить від матеріалу килима (фото: Freepik)

Чищення килима парою

Наповніть резервуар пароочисника гарячою водою та рекомендованим засобом для чищення килимів, дотримуючись інструкцій виробника з експлуатації пристрою.

Повільно проведіть пароочисником по поверхні килима, щоб видалити парою бруд та сміття з волокон.

Миття килима

Розчиніть засіб для килимів у воді відповідно до інструкцій виробника та нанесіть його за допомогою щітки. Шампунь потрібно обережно втерти в волокна килима, а потім ретельно промити поверхню чистою водою, щоб видалити піну.

Сушіння килима

Після очищення килима парою або миттям, необхідно дочекатися висихання килима. Але не слід сушити ворс феном або обігрівачами - це може призвести до деформації матеріалу.

Краще зачекати, доки килим висохне на повітрі, відкривши вікна для кращої вентиляції.

Вивести запах з килима

Щоб вивести запах з килима, його можна присипати харчовою содою. Залиште соду на килимі на 15 хвилин, а потім пропилососьте ворс, щоб прибрати порошок та запахи.