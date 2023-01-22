Як чистити екран ноутбука безпечно, не пошкоджуючи лептоп: поради фахівця

Очищення монітора ноутбуків, ПК і планшетів вимагає делікатного дотику до поверхні, особливих засобів для чищення, адже використання невідповідної рідини може пошкодити пристрій, а занадто велика кількість рідини здатна призвести до короткого замикання.
Що слід використовувати під час чищення екрана ноутбука, щоб не нашкодити лептопу, пише Good Housekeeping.
Чого слід повністю уникати при очищенні девайсів, так це звичайних засобів для миття стека, наголошує Керолайн Форте, виконавча директорка наукової лабораторії цього американського журналу, в якій тестується різна продукція - від зволожуючих кремів і до стільникових телефонів.
Вона пояснила, що використання чистої сухої серветки з мікрофібри вважається найкращим і безпечним способом видалити смуги чи плями. До того ж просте протирання також видаляє бактерії. Однак для справжньої дезінфекції знадобиться засіб для чищення.
Однозначно відповісти на це питання складно, адже існують сотні виробників ноутбуків, а коли йдеться про монітори, їх навіть більше. І у всіх у них є свої рекомендації щодо безпечного очищення, яких дійсно краще дотримуватися.
Якщо це не розв'язує проблему, можуть бути інші кроки, які можна зробити залежно від типу вашого екрана.
Екрани ноутбуків Mac зазвичай мають скляне покриття, але РК-екрани моделей ПК можуть не мати скла.
За словами Форте, більшість ноутбуків та моніторів Apple - або будь-який ноутбук із захищеним склом екраном - можна протирати дезінфікуючими серветками Lysol або Clorox.
Щоб убити віруси та бактерії, після застосування традиційних дезінфікуючих серветок слід почекати близько 4-х хвилин. Дайте екрану висохнути на повітрі та знову відполіруйте його тканиною з мікрофібри.
Важливо пам'ятати, що для будь-якого пристрою ніколи не потрібно розпорошувати засіб для чищення прямо на екран, оскільки він може просочитися в тріщини та щілини вашого ноутбука, зазначає фахівчиня.
"Завжди спочатку розпорошуйте на тканину, якщо ви намагаєтеся використовувати аерозолі або спреї, і переконайтеся, що серветки, що використовуються вами, не надто вологі", - зазначає Форте.
За словами Форте, серветки з мікрофібри виготовлені зі спеціальних волокон, які мають велику площу поверхні для уловлювання бруду, бруду та мікробів, а також мають краї, що видаляють бактерії з екрана. Хоча суха серветка з мікрофібри не може продезінфікувати LCD екран, використання її для протирання екрана не піддає його пошкодженням, які можуть нанести засоби для чищення.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому важливо чистити навушники та як це правильно робити.
А також перед цим розповідали, як очистити телефон від бруду і бактерій, та як часто потрібно це робити.