Как чистить экран ноутбука безопасно, не повреждая лэптоп: советы специалиста

Очистка монитора ноутбуков, ПК и планшетов требует деликатного прикосновения к поверхности, особых чистящих средств, ведь использование неподходящей жидкости может повредить устройство, а слишком большое количество жидкости способно привести к короткому замыканию.
Что следует использовать при процессе чистки экрана ноутбука, чтобы не навредить лэптопу, пишет Good Housekeeping.
Чего следует полностью избегать при очистке девайсов, так это обычных средств для мытья стека, подчеркивает Кэролайн Форте, исполнительный директор научной лаборатории этого американского журнала, в которой тестируется различная продукция - от увлажняющих кремов и до сотовых телефонов.
Она объяснила, что использование чистой сухой салфетки из микрофибры считается лучшим и самым безопасным способом удалить полосы или пятна. К тому же что простое протирание также удаляет бактерии. Однако же для настоящей дезинфекции понадобится чистящее средство.
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как существуют сотни производителей ноутбуков, а когда речь идет о мониторах, их даже больше. И у всех у них есть свои рекомендации по безопасной очистке, которым действительно лучше следовать.
Если это не решает проблему, могут быть другие шаги, которые можно предпринять в зависимости от типа вашего экрана.
Экраны ноутбуков Mac обычно имеют стеклянное покрытие, но ЖК-экраны моделей ПК могут не иметь стекла.
По словам Форте, большинство ноутбуков и мониторов Apple - или любой ноутбук с защищенным стеклом экраном - можно протирать дезинфицирующими салфетками Lysol или Clorox.
Чтобы убить вирусы и бактерии, после применения традиционных дезинфицирующих салфеток следует подождать около 4-х минут. Затем дайте экрану высохнуть на воздухе и снова отполируйте его тканью из микрофибры.
Важно помнить, что для любого устройства никогда не нужно распылять чистящее средство прямо на экран, так как оно может просочиться в трещины и щели вашего ноутбука, отмечает специалист.
"Всегда сначала распыляйте на ткань, если вы пытаетесь использовать аэрозоли или спреи, и убедитесь, что используемые вами салфетки не слишком влажные", - отмечает Форте.
По словам Форте, салфетки из микрофибры изготовлены из специальных волокон, которые имеют большую площадь поверхности для улавливания грязи, грязи и микробов, а также имеют края, удаляющие бактерии с экрана. Хотя сухая салфетка из микрофибры не может продезинфицировать LCD экран, использование ее для протирания экрана не подвергает его повреждениям, которое могут нанести чистящие средства.
Напомним, ранее мы писали, почему важно чистить наушники и как это правильно делать.
А также перед этим рассказывали, как очистить телефон от грязи и бактерий, и как часто нужно это делать.