Как часто менять бритву и что произойдет с кожей, если долго этого не делать

Ключ к безопасному и тщательному бритью заключается в остром лезвии. Старая бритва усложняет процесс и потенциально создает риск порезов и даже инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Как часто менять бритву

Дерматолог Лорен Плох рассказала, что бритье не очень свежей бритвой может навредить здоровью кожи.

Как часто менять бритвы, зависит от того, как часто вы бреетесь, и от участка тела которую бреете.

Общее правило заключается в том, чтобы заменять лезвия после 5-10 бритьей, или чаще, если вы бреете большие части тела ежедневно.

Последствия бритья старой бритвой

Раздражение

Если вы чувствуете зудящую красную сыпь после бритья, то стоит вспомнить, когда в последний раз вы меняли бритву.

Раздражение кожи часто возникает после бритья тупым лезвием.

Если лезвие затупляется, то они не забирают волосы равномерно по всей длине. Это приводит к неравномерному бритью, которое может привести к сильному раздражению.

Врастание волос

Вросшие волосы часто являются результатом бритья старым лезвием.

Затупленное лезвие не удалит волосы равномерно и может раздражить кожу, увеличивая шансы на появление маленьких неровностей.

Кроме того, люди, как правило, делают больше проходов тупой бритвой, чем острой, что ухудшает это состояние.

Порезы

У вас есть больший риск порезаться затупленным лезвием, чем острым.

Все потому, что тупая бритва тянет кожу, а не плавно скользит по ней, чтобы избавиться от волос.

Старое лезвие также может испытать сколы, которые необязательно видны невооруженным глазом.

Инфекция

Поскольку бритвы оставляют в теплых и влажных средах, таких как ванные комнаты, они являются идеальной средой для грибков и бактерий. И чем дольше вы их держите, тем больше жутких бактерий будет накапливаться на лезвии.

К тому же, категорически нельзя делиться бритвой с кем-то другим. Бритвы могут переносить бактерии из кожи одного человека на другого, и эти бактерии могут вызвать проблемы, если они попадут в порез.

Чтобы минимизировать рост микробов, не делитесь своей бритвой ни с кем и храните ее в прохладном сухом месте.

Как почистить бритву

Не трите лезвие о губку или полотенце, это может привести к его затуплению. Вместо этого осторожно встряхните, чтобы удалить лишнюю воду, и дайте бритве высохнуть на воздухе после каждого использования.

Спирт может помочь обеззаразить лезвие, но протирание может его повредить.