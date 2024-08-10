Як часто треба перевертати матрац та чому ця процедура - обов'язкова

Відчуваєте, що спати стало некомфортно, ви часто повертаєтеся з боку на бік та не висипаєтесь? Майже гарантовано тут справа у матраці. Які є ознаки того, що потрібно перевернути матрац на вашому ліжку та чому це обов'язково треба робити регулярно?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало корисний матеріал, як треба турбуватися про стан вашого матраца, щоб він забезпечив вам гарний відпочинок та сон.

Чому потрібно обертати матрац

Люди зазвичай сплять на одній і тій самій частині ліжка. Якщо не обертати матрац, він з часом зношується нерівномірно і втрачає здатність правильно підтримувати тіло. Регулярне обертання матраца приносить такі переваги:

Подовжена гарна підтримка вашого тіла

Постійний комфорт

Рівномірний розподіл наповнювача

Зниження ризику виникнення вм'ятин і провисань

Коли потрібно перевертати матрац

Обертання матраца допомагає уникнути зношування в певних місцях і особливо важливе для моделей, які не потребують перевертання.

Рекомендується обертати матрац кожні шість місяців, але цей графік можна змінювати за потреби.

Якщо ви помічаєте здавлені або нерівні ділянки, обертайте матрац частіше.

Для початку обертайте щомісяця протягом перших шести місяців, а потім кожні два місяці для рівномірного зношування.

Важливо враховувати конструкцію вашого матраца. Деякі матраци не потрібно перевертати взагалі. Двосторонні матраци, де верх і низ однакові, зараз рідкість, тоді як односторонні матраци не потребують перевертання.

Як перевертати матрац

Матраци можуть бути важкими та незручними, тому вам може знадобитися допомога. Якщо ваш матрац має ручки, використовуйте їх для зручного обертання або перевертання. Якщо ручок немає, підіймайте матрац обережно з кожного кінця, утримуючи центр у контакті з каркасом ліжка.

Зніміть ковдру, подушки та простирадла, а також уберіть будь-які меблі біля ліжка

Використовуйте ручки, якщо вони є

Обертайте матрац на 180 градусів від голови ліжка до ніг

Підніміть матрац на бік і покладіть його на іншу сторону, щоб перевернути (тільки для двосторонніх матраців).

Чому важливо підтримувати чистоту матраца

Регулярне очищення матраца є важливим, і його можна поєднувати з обертанням та перевертанням. Регулярно пилососьте матрац і використовуйте харчову соду для очищення замість хімічних засобів. Додайте кілька крапель ефірних олій, наприклад, лавандової або лимонної, до соди для приємного аромату.

Якщо ви помічаєте плісняву або алергічні реакції, можливо, настав час змінити матрац. Використовуйте водонепроникний чохол для матраца, щоб захистити його від вологи та продовжити термін служби.