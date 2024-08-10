Как часто нужно переворачивать матрас и почему эта процедура - ​​обязательна

Чувствуете, что спать стало некомфортно, вы часто поворачиваетесь с боку на бок и не высыпаетесь? Почти гарантировано тут дело в матрасе. Какие признаки того, что нужно перевернуть матрас на вашей кровати и почему это обязательно нужно делать регулярно?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило полезный материал, как нужно заботиться о состоянии вашего матраса, чтобы он обеспечил вам хороший отдых и сон.

Почему нужно переворачивать матрас

Люди обычно спят на одной и той же части кровати. Если не переворачивать матрас, он с течением времени изнашивается неравномерно и теряет способность правильно поддерживать тело. Регулярное переворачивание матраса приносит следующие преимущества:

Продолжительная хорошая поддержка вашего тела

Постоянный комфорт

Равномерное распределение наполнителя

Снижение риска возникновения вмятин и провисаний

Когда нужно переворачивать матрас

Переворачивание матраса помогает избежать изнашивания в определенных местах и особенно важно для моделей, не требующих переворачивания.

Рекомендуется переворачивать матрас каждые шесть месяцев, но этот график можно изменять при необходимости.

Если вы замечаете сдавленные или неровные участки, переворачивайте матрас почаще.

Для начала делайте это ежемесячно в течение первых шести месяцев, а затем каждые два месяца для равномерного износа.

Важно учитывать конструкцию вашего матраса. Некоторые матрасы не нужно переворачивать вообще. Двухсторонние матрасы, где верх и низ одинаковы, сейчас редкость, тогда как односторонние матрасы не нуждаются в переворачивании.

Как переворачивать матрас

Матрасы могут быть тяжелыми и неудобными, поэтому вам может понадобиться помощь. Если матрас имеет ручки, используйте их для удобного переворачивания. Если нет ручек, поднимайте матрас осторожно с каждого конца, удерживая центр в контакте с каркасом кровати.

Снимите одеяло, подушки и простыни, а также уберите любую мебель у кровати

Используйте ручки, если они есть

Вращайте матрас на 180 градусов от головы кровати до ног

Поднимите матрас на бок и положите его на другую сторону, чтобы перевернуть (только для двусторонних матрасов).

Почему важно поддерживать чистоту матраса

Регулярная очистка матраса важна, и его можно сочетать с вращением и переворачиванием. Регулярно пылесосите матрас и используйте пищевую соду для очищения вместо химических средств. Добавьте несколько капель эфирных масел, например, лавандового или лимонного, в соду для приятного аромата.

Если вы замечаете плесень или аллергические реакции, возможно, пора заменить матрас. Используйте водонепроницаемый чехол для матраса, чтобы защитить его от влаги и продлить срок службы.