Експерти розповіли, чому не можна застеляти ліжко, після того, як прокинулись

Всіх з дитинства вчать застеляти ліжко після того, як прокинулись, щоб воно мало охайний та акуратний вигляд. Однак якщо ваше здоров'я для вас важливе, краще не робити цього в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що варто знати

Наука вважає, що не варто робити це вранці через пилові кліщі.

Виявляється, що пилові кліщі, які є мікроскопічними комахоподібними шкідниками харчуються мертвими клітинами шкіри та можуть жити у постільній білизні.

До того ж вони розмножуються у вологому середовищі. Багато людей вночі пітніють, а волога постільна білизна є раєм, що вабить цих надокучливих жуків.

Тому вкрай важливо дати простирадлам трохи провітритися після того, як ви встаєте з ліжка.

Мартін Сілі, генеральний директор компанії, яка має майже 40-річний досвід роботи з матрацами та наукою про сон, каже, що ліжко є ідеальним середовищем для розмноження пилових кліщів вранці.

Тому важливо залишати ліжко принаймні на 30 хвилин не застеленим, щоб забезпечити кращу вентиляцію. Це зневоднить кліщів і може їх навіть убити.

Чим шкідливі пилові кліщі

Пилові кліщі не шкодять безпосередньо, але вони посилюють симптоми алергії у багатьох людей, особливо у тих, хто бореться з астмою. За даними Американської легеневої асоціації, екскременти (кал, сеча тощо) пилових кліщів викликають такі реакції, як нежить, сльозотеча та чхання. Їхні "залишки" зберігаються в таких тканинах, як постіль і люди їх вдихають.

Потрібно регулярно прати постільну білизну. Експерти рекомендують робити це не рідше одного разу на тиждень за температури 60 градусів. Не забувайте замінювати матрац кожні вісім років.

Важливо раз на рік також проводити професійне очищення матраца. Це допоможе зменшити кількість кліщів всередині, подовжити термін його служби й корисного використання. Також його потрібно пропилососити.

Ще один спосіб, щоб зменшити кількість кліщів у матраці - це залишити простір під ліжком вільним. Якщо у ліжку є ящики, коробки чи інші сховища, вони можуть перешкоджати циркуляції повітря. Як результат, волога з матраца не виходить вниз, а залишається всередині.