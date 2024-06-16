Як часто слід ходити в туалет "за великим"? Відповідь експертів вас здивує

Стілець повинен бути кожен день?

Експерти кажуть, що найчастішим питанням є "як часто я маю какати?".

Більшість із нас випорожнюється в середньому від трьох разів на день до трьох разів на тиждень.

"Більшість із нас" і "в середньому" є ключовими словами, тому що, на жаль, не існує ідеальної кількості випорожнень.

Доктор-гастроентеролог Анжу Малієкал з Нью-Йоркського університету в Брукліні стверджує, що графік дефекації у всіх різний.

Деякі люди какають щодня, а іншим доводиться робити це кожні два-три дні. Крім того, тим часом можуть спостерігатися деякі порушення ритму випорожнення.

Що впливає на дефекацію?

Запор може бути викликаний: зміною дієти, недостатністю фізичних вправ, препаратами, депресією.

"Справа не в тому, як часто ви ходите в туалет. Важливіше те, наскільки добре ви виконали свою роботу. Якщо ви почуваєтеся добре, відчуваєте полегшення... і не відчуваєте позивів чи болю, це досить хороший показник", - сказала доктор Крістін Лі, гастроентеролог клініки Клівленда.

Частота випорожнень також може змінюватися з віком. Зверніть увагу на кал, як він виглядає і пахне. Найбільш бажаний стілець коричневий, гладкий, не дуже м'який, але і не дуже твердий. Якщо кал дуже неприємно пахне, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Як стимулювати кишечник до дефекації?

Пийте воду

Вживання більшої кількості води щодня може полегшити випорожнення.

Їжте фрукти, горіхи, злаки та овочі

Це продукти, багаті клітковиною, яка збільшує обсяг стільця. Це стимулює кишечник рухатися і штовхає стілець вперед.

Повільно додавайте клітковину

Занадто багато клітковини одночасно може викликати запор. Спробуйте додавати порцію кожні 5 днів, щоб дати травній системі час адаптуватися до збільшення клітковини.

Виключіть дратівливу їжу

Алкоголь, кофеїн, жирна їжа та гострі спеції можуть викликати запор або діарею. Зверніть увагу на те, на що ваш організм реагує гірше, і уникайте цих продуктів.

Рухайтеся

Фізична активність, така як ходьба, біг або плавання, може допомогти вам випорожнитися. Навіть коротка активність (10-15 хвилин) може змінити ситуацію.

Подбайте про правильне положення

Ви можете використовувати спеціальну підставку для ніг, відро для сміття або просто поставити ноги на землю так, щоб коліна були вище сидіння унітазу.