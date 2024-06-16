Как часто следует ходить в туалет "за большим"? Ответ экспертов вас удивит

Стул должен быть каждый день?

Эксперты говорят, что самым частым вопросом является "как часто нужно какать?".

Большинство из нас опорожняются в среднем от трех раз в день до трех раз в неделю.

"Большинство из нас" и "в среднем" являются ключевыми словами, потому что, к сожалению, не существует идеальной частоты испражнений.

Доктор-гастроэнтеролог Анжу Малиекал из Нью-Йоркского университета в Бруклине утверждает, что график дефекации у всех разный.

Некоторые люди какают каждый день, а другим приходится делать это каждые два-три дня. Кроме того, между тем могут наблюдаться некоторые нарушения ритма стула.

Что влияет на дефекацию?

Запор может быть вызван изменением диеты, недостаточностью физических упражнений, препаратами, депрессией.

"Дело не в том, как часто вы ходите в туалет. Важнее то, насколько хорошо вы проделали свою работу. Если вы чувствуете себя хорошо, чувствуете облегчение... и не чувствуете позывов или боли, это достаточно хороший показатель", - сказала доктор Кристин Ли, гастроэнтеролог клиники Кливленда.

Частота стула также может изменяться с возрастом. Обратите внимание на то, как он выглядит и пахнет. Наиболее желанный стул коричневый, гладкий, не очень мягкий, но и не слишком жесткий. Если кал очень неприятно пахнет, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Как стимулировать кишечник к дефекации?

Пейте воду

Употребление большего количества воды ежедневно может облегчить стул.

Ешьте фрукты, орехи, злаки и овощи

Это продукты, богатые клетчаткой, увеличивающей объем стула. Это стимулирует кишечник двигаться и толкает стул вперед.

Медленно добавляйте клетчатку

Слишком много клетчатки одновременно может вызвать запор. Попытайтесь добавлять порцию каждые 5 дней, чтобы дать пищеварительной системе время адаптироваться к увеличению клетчатки.

Исключите раздражающую еду

Алкоголь, кофеин, жирная пища и острые специи могут вызвать запор или диарею. Обратите внимание на то, на что ваш организм реагирует ужаснее, и избегайте этих продуктов.

Двигайтесь

Физическая активность, такая как ходьба, бег или плавание может помочь вам опорожниться. Даже краткая активность (10-15 минут) может изменить ситуацию.

Позаботьтесь о правильном положении

Вы можете использовать специальную подставку для ног, мусорное ведро или просто поставить ноги на землю так, чтобы колени были выше сиденья унитаза.