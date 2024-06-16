Как часто следует ходить в туалет "за большим"? Ответ экспертов вас удивит

Очень часто люди испытывают дискомфорт при испражнениях и задаются вопросом, правильно ли работает их кишечник.
Сколько раз в неделю нужно опорожняться, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.
Эксперты говорят, что самым частым вопросом является "как часто нужно какать?".
Большинство из нас опорожняются в среднем от трех раз в день до трех раз в неделю.
"Большинство из нас" и "в среднем" являются ключевыми словами, потому что, к сожалению, не существует идеальной частоты испражнений.
Доктор-гастроэнтеролог Анжу Малиекал из Нью-Йоркского университета в Бруклине утверждает, что график дефекации у всех разный.
Некоторые люди какают каждый день, а другим приходится делать это каждые два-три дня. Кроме того, между тем могут наблюдаться некоторые нарушения ритма стула.
Запор может быть вызван изменением диеты, недостаточностью физических упражнений, препаратами, депрессией.
"Дело не в том, как часто вы ходите в туалет. Важнее то, насколько хорошо вы проделали свою работу. Если вы чувствуете себя хорошо, чувствуете облегчение... и не чувствуете позывов или боли, это достаточно хороший показатель", - сказала доктор Кристин Ли, гастроэнтеролог клиники Кливленда.
Частота стула также может изменяться с возрастом. Обратите внимание на то, как он выглядит и пахнет. Наиболее желанный стул коричневый, гладкий, не очень мягкий, но и не слишком жесткий. Если кал очень неприятно пахнет, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
Пейте воду
Употребление большего количества воды ежедневно может облегчить стул.
Ешьте фрукты, орехи, злаки и овощи
Это продукты, богатые клетчаткой, увеличивающей объем стула. Это стимулирует кишечник двигаться и толкает стул вперед.
Медленно добавляйте клетчатку
Слишком много клетчатки одновременно может вызвать запор. Попытайтесь добавлять порцию каждые 5 дней, чтобы дать пищеварительной системе время адаптироваться к увеличению клетчатки.
Исключите раздражающую еду
Алкоголь, кофеин, жирная пища и острые специи могут вызвать запор или диарею. Обратите внимание на то, на что ваш организм реагирует ужаснее, и избегайте этих продуктов.
Двигайтесь
Физическая активность, такая как ходьба, бег или плавание может помочь вам опорожниться. Даже краткая активность (10-15 минут) может изменить ситуацию.
Позаботьтесь о правильном положении
Вы можете использовать специальную подставку для ног, мусорное ведро или просто поставить ноги на землю так, чтобы колени были выше сиденья унитаза.
Напомним, названа самая грязная вещь, которую вы можете держать в ванной или туалете.
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