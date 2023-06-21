Як часто потрібно прати джинси: відповідь експертів

Джинси є невід'ємною частиною гардеробу, вони зручні, комфортні та виглядають стильно. Однак часто виникає питання, як часто потрібно прати джинси, щоб вони були чистими і не втратили первісний колір.
Про те, як часто варто прати джинси, розповіли експерти в одному з найпопулярніших американських видань New York Post.
Для пошиття джинсів використовують тканину-денім, яку винайшли ще 150 років тому. Виробники, дизайнери та звичайні користувачі соцмереж ще досі дискутують з приводу того, чи варто прати джинси.
"Хоча багато людей вважають за краще ніколи не прати свої джинси, я перу їх після кожних 30-50 надягань", - каже директор з дизайну Levi's Пол О'Ніл.
Однак він зазначив, кожен може сам вирішити, коли прати джинси.
"Чим більше ви перете джинси, тим світлішими вони стають", - зазначив експерт.
Мері Лу Райан, співзасновниця бренду одягу Bassike, розповіла, що вона пере джинси лише тоді, коли це необхідно, з невеликою кількістю м’якого миючого засобу. Перед пранням джинси краще вивертати, щоб захистити зовнішні волокна.
Пол О'Ніл Експерт рекомендує прати джинси в холодній воді, щоб колір не потьмянів та сушити їх на свіжому повітрі, а не в сушарці.
Замість того, щоб прати джинси, деякі люди знаходять інші способи їх освіжити, наприклад, кладуть у морозильну камеру, збризкують оцтом та розвішують на сонці, щоб знищити бактерії.
"Я перу їх навиворіт, щоб захистити зовнішні волокна, щадячи, якщо на них є плями", - каже Мері Лу Райан.
Вона також зазначає, що деякі джинси краще не прати, щоб зберегти їх первісний вигляд.
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