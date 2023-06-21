Як часто потрібно прати джинси: відповідь експертів

Як часто потрібно прати джинси

Для пошиття джинсів використовують тканину-денім, яку винайшли ще 150 років тому. Виробники, дизайнери та звичайні користувачі соцмереж ще досі дискутують з приводу того, чи варто прати джинси.

"Хоча багато людей вважають за краще ніколи не прати свої джинси, я перу їх після кожних 30-50 надягань", - каже директор з дизайну Levi's Пол О'Ніл.

Однак він зазначив, кожен може сам вирішити, коли прати джинси.

"Чим більше ви перете джинси, тим світлішими вони стають", - зазначив експерт.

Мері Лу Райан, співзасновниця бренду одягу Bassike, розповіла, що вона пере джинси лише тоді, коли це необхідно, з невеликою кількістю м’якого миючого засобу. Перед пранням джинси краще вивертати, щоб захистити зовнішні волокна.

Як потрібно прати джинси

Пол О'Ніл Експерт рекомендує прати джинси в холодній воді, щоб колір не потьмянів та сушити їх на свіжому повітрі, а не в сушарці.

Замість того, щоб прати джинси, деякі люди знаходять інші способи їх освіжити, наприклад, кладуть у морозильну камеру, збризкують оцтом та розвішують на сонці, щоб знищити бактерії.

"Я перу їх навиворіт, щоб захистити зовнішні волокна, щадячи, якщо на них є плями", - каже Мері Лу Райан.

Вона також зазначає, що деякі джинси краще не прати, щоб зберегти їх первісний вигляд.