Як часто потрібно прати бюстгальтер? У дерматологів є відповідь

Для багатьох жінок найочікуваніший момент дня - це той момент, коли вони нарешті можуть зняти бюстгальтер і відчути себе вільними. Але коли саме час кинути його в кошик для білизни?
Як часто потрібно прати бюстгальтер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Хоча чіткого правила щодо того, як часто потрібно прати бюстгальтер, немає, дерматологи сходяться в своїх рекомендаціях: прати бюстгальтер слід після двох-чотирьох надягань.
"Як дерматолог і експерт з догляду за шкірою, я б рекомендував прати бюстгальтери після кількох носінь, щоб підтримувати належну гігієну та здоров’я шкіри", - розповів доктор Кемунто Мокая.
Це може відрізнятися залежно від кількох факторів, але зазвичай це має бути кожні два-чотири рази.
Кілька годин у бюстгальтері з мінімальним потовиділенням можуть не вважатися повним «зносом». Але кілька годин сильного потовиділення можуть вважатися подвійним або потрійним носінням.
Коли потрібно прати бюстгальтер, залежить від багатьох факторів. До них належать:
Догляд за вашим бюстгальтером передбачає догляд за тканиною з видаленням залишків шкіри, поту та жиру.
Усі відмерлі клітини шкіри, жир і піт, що потрапили під ваш бюстгальтер, створюють вигідне середовище для бактерій і дріжджів.
Недостатньо часте прання може призвести до появи плям і стійкого запаху на вашому бюстгальтері, а також до подразнення шкіри, висипань або локальних шкірних інфекцій, спричинених дріжджами чи бактеріями.
Чим частіше прати бюстгальтер, тим сильніше навантажується матеріал, з якого він виготовлений, чашечки втрачають форму, а бретелі - еластичність.
Перед тим, як випрати бюстгальтер, варто прочитати і дотримуватися інструкцій по догляду, зазначених на етикетці.
Найкраще прати бюстгальтери вручну, використовуючи м’який пральний порошок і холодну воду, особливо якщо вони мають підкладку.
Якщо ви вирішили випрати бюстгальтер в пральній машині, ось як це зробити, щоб він прослужив вам якомога довше:
До речі, раніше ми розповідали про те, як вивести з одягу стійкий запах поту.
До того ж писали, які речі завжди потрібно прати окремо.