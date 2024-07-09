Как часто нужно стирать бюстгальтер? У дерматологов есть ответ

Для многих женщин самый ожидаемый момент дня - это тот момент, когда они наконец-то могут снять бюстгальтер и почувствовать себя свободными. Но когда самое время бросить его в бельевую корзину?
Как часто нужно стирать бюстгальтер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Хотя четкого правила относительно того, как часто нужно стирать бюстгальтер, нет, дерматологи сходятся в своих рекомендациях: стирать бюстгальтер следует после двух-четырех надеваний.
"Как дерматолог и эксперт по уходу за кожей, я бы рекомендовал стирать бюстгальтеры после нескольких ношений, чтобы поддерживать должную гигиену и здоровье кожи", - рассказал доктор Кемунто Мокая.
Это может отличаться в зависимости от нескольких факторов, но обычно это должно быть каждые два-четыре раза.
Несколько часов в бюстгальтере с минимальным потоотделением могут не считаться полным износом. Но несколько часов сильного потоотделения могут считаться двойным или тройным ношением.
Когда нужно стирать бюстгальтер, зависит от многих факторов. К ним относятся:
Уход за вашим бюстгальтером подразумевает уход за тканью с удалением остатков кожи, пота и жира.
Все отмершие клетки кожи, жир и пот, попавшие под ваш бюстгальтер, создают выгодную среду для бактерий и дрожжей.
Недостаточно частая стирка может привести к появлению пятен и стойкого запаха на вашем бюстгальтере, а также к раздражению кожи, высыпаниям или локальным кожным инфекциям, вызванным дрожжами или бактериями.
Чем чаще стирает бюстгальтер, тем сильнее нагружается материал, из которого он изготовлен, чашечки теряют форму, а бретели - эластичность.
Перед тем, как постирать бюстгальтер, следует прочесть и следовать инструкциям по уходу, указанным на этикетке.
Лучше стирать бюстгальтеры вручную, используя мягкий стиральный порошок и холодную воду, особенно если у них есть подложка.
Если вы решили постирать бюстгальтер в стиральной машине, вот как это сделать, чтобы он прослужил вам как можно дольше:
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