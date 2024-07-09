Як часто потрібно прати бюстгальтер? У дерматологів є відповідь

Для багатьох жінок найочікуваніший момент дня - це той момент, коли вони нарешті можуть зняти бюстгальтер і відчути себе вільними. Але коли саме час кинути його в кошик для білизни?

Як часто потрібно прати бюстгальтер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як часто потрібно прати бюстгальтер?

Хоча чіткого правила щодо того, як часто потрібно прати бюстгальтер, немає, дерматологи сходяться в своїх рекомендаціях: прати бюстгальтер слід після двох-чотирьох надягань.

"Як дерматолог і експерт з догляду за шкірою, я б рекомендував прати бюстгальтери після кількох носінь, щоб підтримувати належну гігієну та здоров’я шкіри", - розповів доктор Кемунто Мокая.

Це може відрізнятися залежно від кількох факторів, але зазвичай це має бути кожні два-чотири рази.

Кілька годин у бюстгальтері з мінімальним потовиділенням можуть не вважатися повним «зносом». Але кілька годин сильного потовиділення можуть вважатися подвійним або потрійним носінням.

Що станеться, якщо не випрати бюстгальтер?

Коли потрібно прати бюстгальтер, залежить від багатьох факторів. До них належать:

рівень активності,

сезон,

запах тіла

час носіння,

засоби, що наносяться на тіло (бальзами, масла, парфуми).

Догляд за вашим бюстгальтером передбачає догляд за тканиною з видаленням залишків шкіри, поту та жиру.

Усі відмерлі клітини шкіри, жир і піт, що потрапили під ваш бюстгальтер, створюють вигідне середовище для бактерій і дріжджів.

Недостатньо часте прання може призвести до появи плям і стійкого запаху на вашому бюстгальтері, а також до подразнення шкіри, висипань або локальних шкірних інфекцій, спричинених дріжджами чи бактеріями.

Як правильно прати бюстгальтер?

Чим частіше прати бюстгальтер, тим сильніше навантажується матеріал, з якого він виготовлений, чашечки втрачають форму, а бретелі - еластичність.

Перед тим, як випрати бюстгальтер, варто прочитати і дотримуватися інструкцій по догляду, зазначених на етикетці.

Найкраще прати бюстгальтери вручну, використовуючи м’який пральний порошок і холодну воду, особливо якщо вони мають підкладку.

Якщо ви вирішили випрати бюстгальтер в пральній машині, ось як це зробити, щоб він прослужив вам якомога довше: