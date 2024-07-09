Как часто нужно стирать бюстгальтер? У дерматологов есть ответ

Для многих женщин самый ожидаемый момент дня - это тот момент, когда они наконец-то могут снять бюстгальтер и почувствовать себя свободными. Но когда самое время бросить его в бельевую корзину?

Как часто нужно стирать бюстгальтер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Как часто нужно стирать бюстгальтер?

Хотя четкого правила относительно того, как часто нужно стирать бюстгальтер, нет, дерматологи сходятся в своих рекомендациях: стирать бюстгальтер следует после двух-четырех надеваний.

"Как дерматолог и эксперт по уходу за кожей, я бы рекомендовал стирать бюстгальтеры после нескольких ношений, чтобы поддерживать должную гигиену и здоровье кожи", - рассказал доктор Кемунто Мокая.

Это может отличаться в зависимости от нескольких факторов, но обычно это должно быть каждые два-четыре раза.

Несколько часов в бюстгальтере с минимальным потоотделением могут не считаться полным износом. Но несколько часов сильного потоотделения могут считаться двойным или тройным ношением.

Что произойдет, если не постирать бюстгальтер?

Когда нужно стирать бюстгальтер, зависит от многих факторов. К ним относятся:

уровень активности,

сезон,

запах тела

время ношения,

средства, наносимые на тело (бальзамы, масла, духи).

Уход за вашим бюстгальтером подразумевает уход за тканью с удалением остатков кожи, пота и жира.

Все отмершие клетки кожи, жир и пот, попавшие под ваш бюстгальтер, создают выгодную среду для бактерий и дрожжей.

Недостаточно частая стирка может привести к появлению пятен и стойкого запаха на вашем бюстгальтере, а также к раздражению кожи, высыпаниям или локальным кожным инфекциям, вызванным дрожжами или бактериями.

Как правильно стирать бюстгальтер?

Чем чаще стирает бюстгальтер, тем сильнее нагружается материал, из которого он изготовлен, чашечки теряют форму, а бретели - эластичность.

Перед тем, как постирать бюстгальтер, следует прочесть и следовать инструкциям по уходу, указанным на этикетке.

Лучше стирать бюстгальтеры вручную, используя мягкий стиральный порошок и холодную воду, особенно если у них есть подложка.

Если вы решили постирать бюстгальтер в стиральной машине, вот как это сделать, чтобы он прослужил вам как можно дольше: