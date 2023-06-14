Як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини, щоб вони гарно росли

Основні причини пересадки

Одна з причин, через яку рослини потребують пересадки - розростання кореневої системи. Разом з тим не у всіх рослин коріння росте швидко, а пересаджувати їх потрібно.

Вся річ у тому, що ґрунт, у якому ростуть рослини, має термін придатності.

Через постійні поливи поживні речовини з часом вимиваються, крім цього, вони постійно поглинаються самою рослиною. Тому зростання квітки сповільнюється, знижується її імунітет, що призводить до захворювання.

В результаті можна просто позбутися улюбленої квітки, якщо не пересадити її.

Коли пересаджувати

Пересаджувати рослини варто раз на рік, з настанням весни. Зі зростанням тривалості світлового дня активізуються процеси зростання. І саме в цей час новий горщик і порція свіжого ґрунту будуть найкориснішими, а стрес найменш травматичним.

Оптимальний час для пересаджування березень - квітень. Взимку рослину не варто чіпати взагалі, якщо, звісно, не має ознак хвороб чи гниття коренів.

Виняток - сукуленти, кактуси та орхідеї, або рослини, які цвітуть у березні. У них особливий графік.

Як обрати новий горщик

Новий горщик має бути більшим за попередній на 3-4 см. Завеликий вазон теж поганий, адже так рослину буде нарощувати кореневу систему замість пагонів і квітів.

Керамічні горщики перед використанням слід замочити, щоб їх пори наповнилися вологою. Пластикові горщики досить добре помити спочатку мильним розчином, а далі водою.

Як пересаджувати

За добу до пересаджування потрібно рясно полити рослину, адже зі зволоженої землі її простіше дістати.

Після цього підготуйте горщик. На дно покладіть дренаж: биту цеглу. Далі присипте ґрунтовою сумішшю (поживний ґрунт із домішками торфу, перегною) на 2 см.

Рослину перенесіть у новий горщик, вільний простір у ньому засипте землею, трохи примніть і полийте водою. Далі знову присипте пухким шаром ґрунту. Важливо, щоб до коренів міг надходити кисень. Також земля має не доходити до країв горщика на 2-3 см.