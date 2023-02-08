Як часто потрібно міняти пароль від Wi-Fi? І чому це важливо

Пароль Wi-Fi модему або домашнього маршрутизатора дозволяє доступ до Інтернету з усіх комп'ютерів та мобільних пристроїв у вашому домі. Цей ключ доступу до Wi-Fi допомагає захистити домашнє з'єднання від можливих кібератак з боку хакерів та спроб вкрасти ваші особисті та банківські дані в мережі.
Як часто рекомендується змінювати пароль Wi-Fi, розповіли у виданні Sante Plus.
Щоб мати безпечний пароль Wi-Fi, ви повинні дотримуватися ряду основних правил кібербезпеки:
Якщо ви не хочете створювати його, ви завжди можете вибрати менеджери паролів, які запропонують вам абсолютно випадковий і безпечний пароль. У цих випадках не забудьте записати його на випадок, якщо забудете.
Щоб кіберзлочинці не змогли під'єднатися до мережі Wi-Fi, краще оновити встановлений вами пароль.
Майте на увазі, що вам потрібно періодично змінювати його, тому що якщо ви цього не зробите, ваша мережа може опинитися в небезпеці. В ідеалі рекомендується оновлювати його кожні три місяці (при кожній зміні сезону) та стежити за тим, щоб новий пароль був безпечним та його було важко виявити.
Часто пароль вашого маршрутизатора Wi-Fi за замовчуванням нанесено на маршрутизаторі. Маршрутизатори Wi-Fi, що пропонуються інтернет-провайдерами, постачаються з ім'ям мережі Wi-Fi та паролем стандартно. Кожен роутер має свій пароль, і цей пароль часто буває випадковим.
Щоб знайти типовий пароль, виконайте наведені нижче дії. Візьміть маршрутизатор Wi-Fi та огляньте його. Ви побачите наклейку, яка містить ім'я бездротової мережі та пароль. Якщо ви ще не змінили стандартний пароль, перш ніж вносити зміни, використовуйте його для входу в маршрутизатор.
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