Як часто потрібно міняти пароль від Wi-Fi? І чому це важливо

Який код Wi-Fi вибрати та як часто його міняти?

Щоб мати безпечний пароль Wi-Fi, ви повинні дотримуватися ряду основних правил кібербезпеки:

Виберіть щонайменше 15 символів (зазвичай набір цифр та літер).

Комбінуйте малі та великі літери, цифри та символи.

Уникайте особистих даних чи будь-якої інформації про вас.

Не повторюйте паролі, які ви використовували раніше.

Якщо ви не хочете створювати його, ви завжди можете вибрати менеджери паролів, які запропонують вам абсолютно випадковий і безпечний пароль. У цих випадках не забудьте записати його на випадок, якщо забудете.

Щоб кіберзлочинці не змогли під'єднатися до мережі Wi-Fi, краще оновити встановлений вами пароль.

Майте на увазі, що вам потрібно періодично змінювати його, тому що якщо ви цього не зробите, ваша мережа може опинитися в небезпеці. В ідеалі рекомендується оновлювати його кожні три місяці (при кожній зміні сезону) та стежити за тим, щоб новий пароль був безпечним та його було важко виявити.

Як дізнатися пароль від мережі Wi-Fi?

Часто пароль вашого маршрутизатора Wi-Fi за замовчуванням нанесено на маршрутизаторі. Маршрутизатори Wi-Fi, що пропонуються інтернет-провайдерами, постачаються з ім'ям мережі Wi-Fi та паролем стандартно. Кожен роутер має свій пароль, і цей пароль часто буває випадковим.

Щоб знайти типовий пароль, виконайте наведені нижче дії. Візьміть маршрутизатор Wi-Fi та огляньте його. Ви побачите наклейку, яка містить ім'я бездротової мережі та пароль. Якщо ви ще не змінили стандартний пароль, перш ніж вносити зміни, використовуйте його для входу в маршрутизатор.