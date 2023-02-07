Як захистися від шкідливого випромінювання смартфона: правила безпеки

Відомо, що смартфони виділяють певну кількість випромінювання, яке діє на людський організм. І хоча це невеликі дози, з часом вони все одно можуть спричинити проблеми з самопочуттям або здоров'ям.

Як можна убезпечити себе від випромінювання смартфона, розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook .

Допустимий рівень опромінення

Для людини існує допустимий рівень опромінення, який організм перенесе абсолютно без наслідків. На основі цього було винайдено рентгенівські промені, наприклад.

Для вимірювання шкідливого впливу мобільних телефонів на людину існує спеціальна одиниця SAR. Її максимальний безпечний рівень дорівнює 1,6 Вт/кг. Вибираючи новий гаджет, не купуйте телефони з рівнем SAR вище 1,2.

Зменшення фізичного контакту з телефоном

Максимальний пік електромагнітного випромінювання відбувається в моменти пошуку мережі, дзвінка та з'єднання. Тому поки ви чекаєте на відповідь співрозмовника, ваш організм отримує більшу дозу опромінення, аніж може витримати.

Рекомендуємо підносити телефон до вуха тільки після того, як абонент відповість на дзвінок, тримаючи весь цей час слухавку в руці. Довгі та часті розмови, на думку деяких науковців, можуть стати причиною розвитку пухлин головного мозку.

Не спіть поряд із телефоном

Навіть у період, коли пристрій не працює активно, він все одно випромінює SAR. Крім того, сон поряд із мобільним телефоном точно не можна вважати здоровим, адже нервова система перебуватиме в збудженому стані та не відпочиватиме.

Це призведе до порушення сну та надалі до погіршення самопочуття через відсутність правильно відпочинку.

Як зменшити шкідливий вплив смартфона (фото: Freepik)

Подалі від металевих предметів

Металеві предмети вступають у контакт з електромагнітним полем, тим самим збільшуючи його інтенсивність. Тому краще не розмовляти телефоном у транспорті, а також знімати окуляри з металевою оправою та сережки з металу.

Мобільне покриття оператора

Чим нижчий сигнал прийому мережі, тим більше телефон витрачатиме ресурсу, щоб знайти зв'язок. Відповідно підвищиться активність електромагнітного поля та випромінювання.

Обирайте оператора зв'язку з якісною зоною покриття та намагайтеся не спілкуватися телефоном у місцях із низьким сигналом.

Відкладіть, поки заряджається

Під час того, як телефон заряджається, він отримує певний заряд струму. Очевидно, що через це рівень випромінювання стає вищим. До того ж використання телефона під час зарядки псує його батарею.

Тому на цей час намагайтеся не чіпати телефон. Таким чином ви й здоров'ю не зашкодите, і батарею пристрою збережете.