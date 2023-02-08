Как часто нужно менять пароль от Wi-Fi? И почему это важно

Какой код Wi-Fi выбрать и как часто его менять?

Чтобы иметь безопасный пароль Wi-Fi, вы должны следовать ряду основных правил кибербезопасности:

Выберите не менее 15 символов (обычно набор цифр и букв).

Комбинируйте строчные и прописные буквы, цифры и символы.

Избегайте личных данных или любой информации о вас.

Не повторяйте пароли, которые вы использовали раньше.

Если вы не хотите его создавать, вы всегда можете выбрать менеджеры паролей, которые предложат вам абсолютно случайный и безопасный пароль. В этих случаях не забудьте записать его на случай, если забудете.

Чтобы киберпреступники не смогли подключиться к вашей сети Wi-Fi, лучше обновить установленный вами пароль.

Имейте в виду, что вам нужно периодически менять его, потому что, если вы этого не сделаете, ваша сеть может оказаться в опасности. В идеале рекомендуется обновлять его каждые три месяца (при каждой смене сезона) и следить за тем, чтобы новый пароль был безопасным и его было трудно обнаружить.

Как узнать пароль от сети Wi-Fi?

Часто пароль вашего маршрутизатора Wi-Fi по умолчанию нанесен на самом маршрутизаторе. Маршрутизаторы Wi-Fi, предлагаемые интернет-провайдерами, поставляются с именем сети Wi-Fi и паролем по умолчанию. У каждого роутера свой пароль, и этот пароль часто бывает случайным.

Чтобы найти пароль по умолчанию, выполните следующие простые действия. Возьмите маршрутизатор Wi-Fi и осмотрите его. Вы увидете наклейку, содержащую имя беспроводной сети и пароль. Если вы еще не изменили пароль по умолчанию, используйте его для входа в маршрутизатор, прежде чем вносить изменения.