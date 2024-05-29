Як часто поливати помідори і яким способом найкраще це робити

Ознаки, що потрібно полити помідори

Найпростіший і найефективніший спосіб визначити, чи потрібна рослині вода - це торкнутися верхньої частини ґрунту. Якщо верхній шар здається сухим, то варто полити рослину. Однак, якщо ґрунт все ще вологий, то поливати цього дня не потрібно.

Під час посухи чи сильної спеки помідори в’януть. Перевірте ґрунт на вологість перед тим, як поливати. Якщо ґрунт все ще вологий, то рослина, швидше за все, в’яне, тому що вона не може вбирати воду достатньо швидко, щоб протидіяти випаровуванню.

Як часто поливати

У міру зростання помідорів змінюється їхня потреба у воді.

Протягом першого тижня після посадки ви повинні регулярно поливати, поки рослини звикнуть до своїх нових домівок. Це потрібно робити щодня, якщо ґрунт сухий.

Можна повільно зменшити частоту після першого тижня, щоб заохочувати коріння рости глибше.

Коли рослини вже ростуть кілька тижнів, то можна зменшити частоту поливу.

Якщо рослина вже дає плоди, то варто помідори поливати рідше. Занадто сильний полив може призвести до того, що помідори потріскаються.

З іншого боку, недостатній полив може зменшити плодоношення, тому продовжуйте поливати рослини, коли ґрунт сухий.

Найкращий спосіб поливу

Рослини томатів слід поливати біля основи повільно. Глибокий полив сприяє розвитку коренів краще, ніж легке дощування поверхні ґрунту.

Тому, якщо можливо, використовуйте шланги або крапельний полив помідорів. Уникайте розбризкувачів, які зволожуватимуть стебла та листя.

Полив вранці до того, як настане полуденна спека, може допомогти зменшити в’янення та захистити рослину від спеки.

Коли не можна поливати помідори

Помідори не можна поливати: