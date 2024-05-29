Как часто поливать помидоры и каким способом лучше это делать

Признаки, что нужно полить помидоры

Самый простой и эффективный способ определить, нужна ли растению вода - это коснуться верхней части почвы. Если верхний слой кажется сухим, то следует полить растение. Однако, если почва все еще влажная, то поливать в этот день не нужно.

Во время засухи или сильной жары помидоры увядают. Проверьте почву на влажность перед тем, как поливать. Если почва все еще влажная, то растение, скорее всего, увядает, потому что оно не может впитывать воду достаточно быстро, чтобы противодействовать испарению.

Как часто поливать

По мере роста помидоров изменяется потребность в воде.

В течение первой недели после посадки вы должны регулярно поливать, пока растения привыкнут к своим новым домам. Это нужно делать каждый день, если почва сухая.

Можно медленно снизить частоту после первой недели, чтобы поощрять корни расти глубже.

Когда растения уже растут несколько недель, можно уменьшить частоту полива.

Если растение уже приносит плоды, то следует помидоры поливать реже. Слишком сильный полив может привести к потресканию помидоров.

С другой стороны, недостаточный полив может уменьшить плодоношение, поэтому продолжайте поливать растения, когда почва сухая.

Лучший способ полива

Растения томатов следует поливать у основания медленно. Глубокий полив способствует развитию корней лучше, чем легкое дождевание поверхности почвы.

Поэтому, по возможности, используйте шланги или капельный полив помидоров. Избегайте разбрызгивателей, увлажняющих стебли и листья.

Полив утром до наступления полуденной жары может помочь уменьшить увядание и защитить растение от жары.

Когда нельзя поливать помидоры

Помидоры нельзя поливать: