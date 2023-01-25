Як часто можна здавати кров та кому це взагалі заборонено робити: важливе пояснення

Здавати кров не лише почесно, але й корисно для здоров'я, проте лише в тому випадку, якщо ви дотримуєтеся правил. Важливо не нехтувати інтервалами між здачами крові та плазми, щоби не нашкодити здоров'ю.
Про це повідомила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram.
За словами експерта найпоширенішою групою крові в Україні є друга (А) - 40 %. Далі йде перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.
Здавати кров можуть усі здорові люди, але при наявності будь-яких симптомів захворювання, варто зачекати покращення (приблизно 2 тижня).
Вага людини повинна бути - 50 кг. Дозволений вік - від 17 до 66 років.
Цільну кров можна здавати кожні 56 днів, до 6 разів на рік. Зокрема, еритроцити бажано здавати кожні 16 тижнів. Тромбоцити кожні 7 днів до 24 разів на рік.
Категорично заборонено здавати кров, якщо у людини:
За словами гематолога, здавати кров після коронавірусної хвороби або вакцинації можна.
Однак, якщо була зроблена вакцина
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