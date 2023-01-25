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Як часто можна здавати кров та кому це взагалі заборонено робити: важливе пояснення

Кому категорично не можна здавати кров (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Здавати кров не лише почесно, але й корисно для здоров'я, проте лише в тому випадку, якщо ви дотримуєтеся правил. Важливо не нехтувати інтервалами між здачами крові та плазми, щоби не нашкодити здоров'ю.

Про це повідомила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram.

Хто може здавати кров

За словами експерта найпоширенішою групою крові в Україні є друга (А) - 40 %. Далі йде перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.

Здавати кров можуть усі здорові люди, але при наявності будь-яких симптомів захворювання, варто зачекати покращення (приблизно 2 тижня).

Вага людини повинна бути - 50 кг. Дозволений вік - від 17 до 66 років.

Як часто можна здавати

Цільну кров можна здавати кожні 56 днів, до 6 разів на рік. Зокрема, еритроцити бажано здавати кожні 16 тижнів. Тромбоцити кожні 7 днів до 24 разів на рік.

Категорично заборонено здавати кров, якщо у людини:

  • ВІЛЛ, СНІД;
  • Гепатит В (за винятком людей з негативним результатом дослідження на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), із підтвердженим імунітетом);
  • Гепатит С;
  • Сифіліс - можна через 1 рік після дати повного зникнення ознак хвороби;
  • Т-лімфотропний вірус людини І/ІІ типу;
  • Внутрішньовенні або внутрішньом'язові ін'єкції (не призначені лікарем).

Чи можна здавати кров після коронавірусу

За словами гематолога, здавати кров після коронавірусної хвороби або вакцинації можна.

Однак, якщо була зроблена вакцина

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