Как часто можно сдавать кровь и кому это вообще запрещено делать: важное объяснение

Сдавать кровь не только почетно, но и полезно для здоровья, но только в том случае, если вы соблюдаете правила. Важно не пренебрегать интервалами между сдачами крови и плазмы, чтобы не навредить здоровью.
Об этом сообщила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram.
По словам эксперта, наиболее распространенной группой крови в Украине является вторая (А) - 40%. Далее следует первая группа (0) - 37 %, третья (В) - 17 %, четвертая (АВ) - 6 %.
Сдавать кровь могут все здоровые люди, но при наличии каких-либо симптомов заболевания следует подождать улучшения (примерно 2 недели).
Вес человека должен быть - 50 кг. Разрешен возраст - от 17 до 66 лет.
Цельную кровь можно сдавать каждые 56 дней, до 6 раз в год. В частности, эритроциты лучше сдавать каждые 16 недель. Тромбоциты каждые 7 дней до 24 раз в год.
Категорически запрещено сдавать кровь, если у человека:
По словам гематолога, сдавать кровь после коронавирусной болезни или вакцинации можно.
Однако если была сделана вакцина
Ранее мы сообщали, что такое чек-ап организма и как часто его нужно делать.
Также мы писали, с каким фруктом категорически нельзя совмещать лекарства.