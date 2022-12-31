Як будуть працювати "Сільпо", АТБ та інші супермаркети на Новий рік: графік
У період воєнного стану державних вихідних на свята не вводять, проте підприємства та компанії можуть ухвалити таке рішення самостійно. Так, наприклад, найпопулярніші мережі супермаркетів дещо змінили свої графіки роботи в період новорічно-різдвяних свят.
Як будуть працювати АТБ, Фора, АШАН, Сільпо та інші продуктові маркети - читайте нижче в матеріалі Styler.
АТБ
Як і більшість супермаркетів і торгових точок, мережа "АТБ" змінить графік роботи лише на Новий рік 1 січня. У цей день магазини будуть відкритими з 10:00, а зачиняться за звичним графіком.
2 січня всі маркети працюватимуть у штатному режимі з 05:00 до 23:00 залежно від розташування.
Фора
У контакт-центрі повідомляють, що 1 січня вся мережа магазинів буде зачинена, а вже з наступного дня співробітники виходять на зміни в штатному режимі.
Зверніть увагу, що залежно від місця розташування кожна "Фора" має індивідуальний графік роботи, тому заздалегідь перевіряйте його.
Сільпо
У довідковому центрі повідомляють, що графік роботи в період свят зміниться залежно від місця їх розташування.
1 та 7 січня ті магазини, які розташовані в ТРЦ, відкриються о 10 ранку. А одинарні "Сільпо" розпочнуть свою роботу о 09:00.
Стосовно проміжку 2-6 січня, то вся мережа працюватиме в штатному режимі. Однак у контакт-центрі радять уточнювати інформацію про наявність світла або генератора в конкретному магазині на сайті або за номером 0 800 301 707.
Як працюватимуть супермаркети в Україні з 1 по 7 січня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
NOVUS
У період новорічно-різдвяних свят мережа супермаркетів працюватиме за дещо скороченим графіком:
- 1 січня - з 10:00 до 22:00, тобто на дві години менше.
- 2-5 січня магазин працюватиме в штатному режимі (з 08:00 до 22:00)
- 6 січня - з 08:00 до 21:00
- 7 січня - 10:00 до 22:00
Ашан
Усі гіпермаркети мережі мають різні графіки роботи в будні, а відповідно й на свята. Тому перевіряйте найближчий до вас "Ашан" окремо.
У центрі зворотного зв'язку нам надали таку інформацію про роботу магазинів у Києві:
На Петрівці, Кільцевій, у Біличах і ТЦ "Ашан Рів Гош":
- 1 січня - 10:00-19:00
- 2 січня - 8:00-21:30
- 6 січня - 8:00-19:00
- 7 січня - 10:00-19:00
На станціях метро "Либідська", "Лівобережна", по вулицях Сім’ї Сосніних і Луговій:
- 1 січня - 10:00-19:00
- 2 січня - 8:30-21:00
- 6 січня - 08:00-19:00
- 7 січня - 10:00-19:00
На станції метро "Чернігівська", по вулиці Глушкова
- 1 січня - 10:00-19:00
- 2 січня - 8:00-21:00
- 6 січня - 08:00-19:00
- 7 січня - 10:00-19:00
По вулиці Глушкова:
- 1 січня - 10:00-19:00
- 2 січня - 8:30-21:00
- 6 січня - 08:00-19:00
- 7 січня - 10:00-19:00
По вулицях Академіка Вільямса, Кирилівській, на проспекті Правди, на станції метро "Дарниця":
- 1 січня - 10:00-19:00
- 2 січня - 8:00-22:00
- 6 січня - 08:00-19:00
- 7 січня - 10:00-19:00
Раніше ми розповідали, як працюватиме доставка їжі в період з 1 по 7 січня.
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