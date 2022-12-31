Як будуть працювати "Сільпо", АТБ та інші супермаркети на Новий рік: графік

У період воєнного стану державних вихідних на свята не вводять, проте підприємства та компанії можуть ухвалити таке рішення самостійно. Так, наприклад, найпопулярніші мережі супермаркетів дещо змінили свої графіки роботи в період новорічно-різдвяних свят.

Як будуть працювати АТБ, Фора, АШАН, Сільпо та інші продуктові маркети - читайте нижче в матеріалі Styler.

АТБ

Як і більшість супермаркетів і торгових точок, мережа "АТБ" змінить графік роботи лише на Новий рік 1 січня. У цей день магазини будуть відкритими з 10:00, а зачиняться за звичним графіком.

2 січня всі маркети працюватимуть у штатному режимі з 05:00 до 23:00 залежно від розташування.

Фора

У контакт-центрі повідомляють, що 1 січня вся мережа магазинів буде зачинена, а вже з наступного дня співробітники виходять на зміни в штатному режимі.

Зверніть увагу, що залежно від місця розташування кожна "Фора" має індивідуальний графік роботи, тому заздалегідь перевіряйте його.

Сільпо

У довідковому центрі повідомляють, що графік роботи в період свят зміниться залежно від місця їх розташування.

1 та 7 січня ті магазини, які розташовані в ТРЦ, відкриються о 10 ранку. А одинарні "Сільпо" розпочнуть свою роботу о 09:00.

Стосовно проміжку 2-6 січня, то вся мережа працюватиме в штатному режимі. Однак у контакт-центрі радять уточнювати інформацію про наявність світла або генератора в конкретному магазині на сайті або за номером 0 800 301 707.

Як працюватимуть супермаркети в Україні з 1 по 7 січня (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

NOVUS

У період новорічно-різдвяних свят мережа супермаркетів працюватиме за дещо скороченим графіком:

1 січня - з 10:00 до 22:00, тобто на дві години менше.

2-5 січня магазин працюватиме в штатному режимі (з 08:00 до 22:00)

6 січня - з 08:00 до 21:00

7 січня - 10:00 до 22:00

Ашан

Усі гіпермаркети мережі мають різні графіки роботи в будні, а відповідно й на свята. Тому перевіряйте найближчий до вас "Ашан" окремо.

У центрі зворотного зв'язку нам надали таку інформацію про роботу магазинів у Києві:

На Петрівці, Кільцевій, у Біличах і ТЦ "Ашан Рів Гош":

1 січня - 10:00-19:00

2 січня - 8:00-21:30

6 січня - 8:00-19:00

7 січня - 10:00-19:00

На станціях метро "Либідська", "Лівобережна", по вулицях Сім’ї Сосніних і Луговій:

1 січня - 10:00-19:00

2 січня - 8:30-21:00

6 січня - 08:00-19:00

7 січня - 10:00-19:00

На станції метро "Чернігівська", по вулиці Глушкова

1 січня - 10:00-19:00

2 січня - 8:00-21:00

6 січня - 08:00-19:00

7 січня - 10:00-19:00

По вулиці Глушкова:

1 січня - 10:00-19:00

2 січня - 8:30-21:00

6 січня - 08:00-19:00

7 січня - 10:00-19:00

По вулицях Академіка Вільямса, Кирилівській, на проспекті Правди, на станції метро "Дарниця":